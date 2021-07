Fútbol

El provocador “whatsapp” de Sergios Ramos a sus ex compañeros del Real Madrid tras fichar con el PSG

El PSG hizo ayer oficial su fichaje. Sergio Ramos firma por dos temporadas y tendrá un salario de 11,25 millones, que es lo que hubiera ganado en el Real Madrid si hubiera aceptado la reducción del 10%.

El ex capitán del Real Madrid se desplazó ayer a París acompañado de toda su familia. Llegó al aeropuerto parisino de Bourget donde le estaban esperando varios miembros del PSG. Y tras pasar el reconocimiento médico el PSG hacía oficial su fichaje y revelaba en un mensaje que luego borró que el camero lucirá el dorsal número “4″.

Ramos reta al Real Madrid

Sergio Ramos dice así adiós a sus 16 temporadas en el Real Madrid pero no se olvidó de sus ex compañeros tras estampar su firma con el París Saint Germain. Según adelanta Defensa Central, el camero envió un mensaje a sus ex compañeros, a través del grupo de Whatsapp, en el que se despedía una vez más de ellos y les expresaba que espera un PSG-Real Madrid en la final de la próxima Champions y que les desea lo mejor, salvo en ese partido.

“Nos vemos en la final de Champions”, habría escrito el camero antes de salirse del grupo.

Sergio Ramos dejó ayer atrás su etapa con el Real Madrid para afrontar un nuevo proyecto en el PSG, equipo que ha firmado a otros futbolistas de gran nivel como son Wijnaldum, Donnarumma y Achraf. Florentino, mientras tanto, mantiene la esperanza de fichar a Mbappé.

Su llegada al PSG no ha estado, sin embargo, exenta de polémica. En la tarde ayer, se filtraba por error un comunicado del club parisino en el que se asegura que Ramos lucirá el número cuatro en la plantilla de Pochettino. El dorsal número 4 del PSG lo lucía hasta ahora Thilo Kehrer, que supuestamente habría cedido su número a Sergio Ramos. Así, el español podrá seguir vistiendo el 4 en su camiseta con el Paris-Saint Germain y mantendrá la marca SR4.