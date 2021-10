El equipo que ahora puede pagar por fichar a Bale en enero del Real Madrid

Fútbol

La Premier League aprobó el jueves la toma de posesión del Newcastle y eso significa que cambia radicalmente el paisaje de la competición inglesa. El Newcastle, un equipo deprimido, con sus aficionados enfadados con los dueños, se convierte ahora en el club más rico de la competición y del planeta. Y puede empezar a fichar ya en el mercado de enero.

Alan Shearer, el gran jugador del Newcastle United, dijo que entendía el entusiasmo de los aficionados tras la adquisición del club de la Premier League por parte de un consorcio liderado por Arabia Saudí, pero pidió paciencia mientras los nuevos propietarios intentan revivir el equipo. Pero parece que los movimientos pueden ser rápidos

Los aficionados del Newcastle han celebrado el fin del impopular reinado de Mike Ashley durante 14 años y Shearer, que marcó 206 goles en 10 temporadas con el club, dijo que pueden volver a soñar.

“El sueño es que queremos un poco de esperanza. Los aficionados quieren que su club intente ser el mejor y realmente entiendo su entusiasmo por esa razón”, dijo Shearer a la BBC.

“Los aficionados del Newcastle no han importado durante 14 años. Su dinero no se ha invertido y no se les ha consultado. Tener un club que tiene un apoyo tan apasionado pero no tener ese nivel de consulta no es bueno”.

“Ahora tenemos propietarios que van a invertir y eso es importante para que los aficionados lo vean. Habrá que tener paciencia y eso está bien. No esperamos ganar la liga en los próximos años o ganar la Liga de Campeones, esperamos tener algo que esperar”.

El Newcastle, que no ha ganado ningún partido, recibe al Tottenham Hotspur en liga el 17 de octubre, en lo que será el partido número 1.000 de la carrera de Steve Bruce como entrenador, aunque el técnico de 60 años reconoció que podría ser destituido pronto tras la adquisición.

Los fichajes de los que se están hablando afectan al Real Madrid. Un futbolista que gusta en Inglaterra es Gareth Bale, que en el Real Madrid tiene los días contados y según The Sun podía ser uno de los fichajes. Además, allí podría reencontrase con Keylor Navas, que puede buscar una salida del PSG, donde la llegada de Donnarumma le ha restado minutos.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

"La Premier League, Newcastle United Football Club y St James Holdings Limited han resuelto hoy la disputa sobre la adquisición del club por parte del consorcio de PIF, PCP Capital Partners y RB Sports & Media. Tras la finalización de la prueba de propietarios y directores de la Premier League, el club ha sido vendido al consorcio con efecto inmediato", añadió el ente.

"Las disputas legales se referían a qué entidades poseerían y / o tendrían la capacidad de controlar el club después de la adquisición. Todas las partes han acordado que el acuerdo es necesario para poner fin a la larga incertidumbre de los aficionados sobre la propiedad del club. La Premier League ha recibido garantías legalmente vinculantes de que el reino de Arabia Saudí no controlará el Newcastle United", añaden.

El Newcastle, por su parte, también emitió un comunicado confirmando que Yasir Al-Rumayyan, el gobernador del Fondo de Inversión Pública (PIF) actuará como presidente no ejecutivo del club, mientras que Amanda Staveley, directora ejecutiva de PCP Capital Partners, tendrá un asiento en la directiva del club.

"El Grupo de Inversión está compuesto por inversores pacientes a largo plazo que tienen plena confianza en el éxito futuro del club. El anuncio de hoy es la conclusión de un proceso minucioso y detallado que ha permitido al grupo de inversiones llegar a un acuerdo que beneficia a todas las partes interesadas y dejará al Newcastle en una buena posición para perseguir una estrategia clara a largo plazo", sentencia la entidad.

La aprobación de la adquisición significa el fin del mandato de Mike Ashley como propietario. El jefe de Sports Direct compró el club en 2007, pero los seguidores lo han criticado por no haber invertido en el equipo lo suficiente.