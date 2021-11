El insulto del agente de Bale a los aficionados del Real Madrid

Fútbol

El final del Gareth Bale en el Real Madrid puede arreglarse en los meses que le quedan si vuelve a jugar y demuestra la clase que tiene como futbolista o puede torcerse definitivamente si sus ausencias por lesión se llenan de palabras, como está ocurriendo ahora.

Tras lesionarse con Gales después de haber estado dos meses recuperándose en el Real Madrid, su agente Barnett acaba de lanzar un insulto a la hinchada madridista: “Los aficionados del Real Madrid están siendo asquerosos con Gareth”, ha dicho. “Lo ha ganado todo con ellos y se portan mal con él”, ha continuado en El Chiringuito, probablemente molesto por las críticas a su viaje con la selección. Explicó su lesión: “Fue muy desafortunado”, tenía que jugar con Gales, era muy importante para el Mundial. Es algo que le puede pasar a cualquiera pero por desgracia le ha pasado a él”, ha asegurado en Cuatro.

No es la primera vez y no será la última que el agente del futbolista sale a hablar a los medios, mientras que el jugador apenas da entrevistas y sobre todo, no concede ninguna a los medios españoles. Gareth intenta aislarse del ruido que siempre hay alrededor de él. Está junto a su familia o se dedica a ver torneos de golf, pero no sale a los medios ni a las redes sociales para defenderse ni para explicar sus decisiones.

Aunque Ancelotti ha enfriado cualquier intento de polémica respecto al futbolista, hay muchos madridistas enfafados con un jugador que se lesionó en un entrenamiento con el Real Madrid en septiembre y que ha vuelto antes con su selección que con su equipo. El problema, que se volvió a lesionar. Quizá la carrera de la estrella galesa hubiese sido muy distinta si en vez de lesiones hubiera gozado de la regularidad necesaria para poder asentarse en el equipo y en la élite. En el Real Madrid se le recordará más por sus chispazos brillantes en los momentos más importantes que por su regularidad.

No fueron fáciles sus últimos días con Zidane en el banquillo y todo parecía que iba a cambiar con la llegada de Carlo Ancelotti, el entrenador que más provecho le sacó en el Real Madrid, en las dos finales que condujeron a la Copa del Rey y a la Décima. Incluso el italiano comenzó con Bale y Hazard en el equipo titular, pero después, las lesiones de ambos y la llegada de Vinicius como un avión, dispuesto a ser imprescindible en este equipo, han alejado a las dos estrellas de la titularidad. Ahora mismo, Bale no puede competir por el puesto porque está lesionado, pero cuando vuelva sabe que están Asensio, Rodrygo, Lucas Vázquez y Hazard dispuestos a pelear por el único hueco en el once.