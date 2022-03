¿Qué pasa con Luka Modric?: el club frena su renovación y ya busca sustituto

El futuro de Luka Modric sigue siendo un misterio. El Real Madrid ha parado, de momento, su renovación. El conjunto blanco estaba decidido a ampliar por un año más la vinculación del croata, pero han decidido frenar las negociaciones. Al menos, hasta que acabe la eliminatoria de Champions contra el París Saint-Germain, según revelaba Eduardo Inda, en su sección semanal del Chiringuito de Jugones.

«Se ha hablado largo y tendido y el jugador está mosca porque el Madrid no le ha tocado. Es raro, pero del caso no se ha vuelto a hablar y está parado. Me refiero a un jugadorazo, a un Balón de Oro, a un jugador ejemplar dentro del campo y es Luka Modric. Está mosca, está confuso. Después del partidazo de París todas las renovaciones se frenaron en seco porque hay malestar en las alturas del Bernabéu por el juego del equipo», señalaba Inda esta misma semana.

¿Un nuevo caso Ramos?

Pero parece que ha surgido un nuevo problema que podría convertir al croata en un nuevo “caso Sergio Ramos”. Ahora mismo el futbolista del Real Madrid tiene muchas dudas sobre el futuro. El centrocampista croata acaba contrato esta temporada y el Real Madrid quiere renovarle, pero una temporada tal y como es norma del club para los jugadores que superan la treintena. Modric parece dispuesto a estudiar las tentadoras ofertas que tiene para salir del Real Madrid si Florentino Pérez no le firma dos años más.

El croata tiene claro que su prioridad es el Real Madrid pero las ofertas que tiene encima de la mesa podrían provocar su salida. Las opciones más serias son las que le llegan desde la Premier League. El Manchester City de Pep Guardiola nunca ha escondido su interés por Modric ni tampoco el Tottenham, su exequipo.

En la últimas horas incluso se habla de una oferta de la MSL, que parece estar tentando a todos los jugadores que afrontan su etapa final en España. Tal y como indica Defensa Central, el Balón de Oro en 2018 cuenta con la tentación de la Major League Soccer (MLS). En concreto, a través del Inter de Miami. Es más, se habla incluso de una reunión de David Beckham, propietario de la franquicia de Florida, con Modric.

Los candidatos a su puesto

Lo que si parece claro es que el club ya trabaja en el mercado para buscar alternativas al “10″. Eduardo Camavinga llegó el verano al club blanco con la intención de tomar el testigo del centrocampista balcánico pero no acaba de cumplir con las expectativas y Carlo Ancelotti no parece confiar mucho en él.

El Real Madrid ya tiene varios candidatos en su agenda. Fabián Ruiz es la primera opción, pero también se barajan otros nombres como Sergej Milinkovic-Savic o Nicòlo Barella.

El andaluz termina contrato con el Nápoles en junio de 2023 y ya ha comunicado al club italiano que no ampliará su vínculo. Según adelanta TodoFichajes el Real Madrid ha intensificado las negociaciones con el Nápoles para intentar cerrar la llegada del internacional español. José Ángel Sánchez está llevando personalmente las conversaciones con Aurelio De Laurentiis y espera que estas fructifiquen antes de la entrada de verano.

El club italiano ha dejado claro que no dejará salir a su jugador por menos de 60M€ y desde Madrid estarían estudiando rebajar esa cifra incluyendo algún jugador en la operación.

Según informa La Gazzetta dello Sport, el centrocampista veria con buenos ojos ponerse a las ordenes de Carlo Ancelotti. El entrenador del Real Madrid ya recomendó su fichaje cuando Fabián jugaba en el Real Betis.