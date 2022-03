La durísima respuesta de Gareth Bale al Marca

Por primera vez, Gareth Bale ha mostrado que es humano y se ha enfadado. Y mucho. Los dos goles que marcó han sido un revulsivo para él y ha escrito un texto en sus redes sociales atacando con mucha dureza a las periodistas, en especial al Marca. Los dos goles con su selección, que le acercan al Mundial de Qatar, después de no haber podido jugar por problemas en la espalda contra el Bacelona en LaLiga han dado para mucha polémica y suspicacias. Y Bale, que ya durante el partido y después, atacó a la prensa, ha vuelto a la carga. “En un momento en el que la gente se está quitando la vida por la insensibilidad y la implacabilidad de los medios de comunicación, quiero saber, ¿quién hace responsables a estos periodistas y a los medios de comunicación que les permiten escribir artículos como este?”, escribe en las redes sociales

Dice que durante su carrera ha conseguido pasar de largao de las críticas: “Afortunadamente, he desarrollado una piel gruesa durante el tiempo que he estado en el centro de la atención pública, pero eso no significa que artículos como estos no causen daños y disgustos personales y profesionales a los que reciben estas historias maliciosas”.

Es un Bale más expresivo que nunca. “He sido testigo del daño que los medios de comunicación pueden causar a la salud mental y física de las personas. “Los medios de comunicación esperan actuaciones sobrehumanas de los deportistas profesionales, y son los primeros en celebrar con ellos cuando lo consiguen, pero en lugar de compadecerse de ellos cuando muestran una pizca de error humano, los destrozan, fomentando la ira y la decepción de sus seguidores.”

Según Bale, a los deportistas se les exige demasiado: “Las presiones diarias que sufren los deportistas son inmensas, y está más claro que el agua que la atención negativa de los medios de comunicación puede llevar al límite a un deportista ya estresado, o a cualquiera que esté en el ojo público. Espero que para cuando nuestros hijos tengan la edad de poder ingerir noticias, la ética y las normas del periodismo se hayan aplicado de forma más estricta”, continúa más duro que nunca en su respuesta.

“Así que quiero utilizar mi plataforma para fomentar el cambio en la forma en que hablamos públicamente y criticamos a la gente, simplemente por no cumplir con las expectativas a menudo irreales que se proyectan sobre ellos.

“¡Todos sabemos quién es el verdadero parásito!”, acaba su mensaje respondiendo a un artículo de opinión que se había publicado en el marca