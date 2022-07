Así ha sido la pelea de casi todos los futbolistas en el Real Madrid-Barcelona de Las Vegas

Un Clásico es un Clásico, aunque sea en verano, en Las Vegas, en un ambiente festivo, ante 61.000 espectadores entregados a la causa. El Real Madrid-Barcelona es el partido de fútbol que más atrae en todo el mundo, el gran valor de LaLiga, pese a que ambos clubes estén enfrentados a Javier Tebas, presidente de la patronal,

Cuando saltan ambos equipos al mando se olvida todo: el escenario, la fecha o lo que haya o no haya en juego. Se ponen a jugar y ninguno de los dos contendientes quiere perder. Y si el partido va a ajustado, como ocurrió en el que se ha disputado en Las Vegas, pues se dan peleas y tanganas en el campo como si ambos equipos estuvieran jugándose la Champions o LaLiga.

Antes del encuentro, el Barcelona ya había calentado el partido con carteles en la ciudad con la cara de Laporta y con mensajes en la redes sociales recordando su victoria inútil en el Santiago Bernabéu en la pasada Liga, así que fueron los azulgrana quienes se tomaron más a pecho el partido, como una forma de confirmar que no van a ser el equipo sin fuste del curso pasado. Marcaron primero y cuando el Madrid, con Vinicius, como es lo habitual, se puso a hacer daño, cambiaron las cosas. Jordi Alba le metió una patada fuera de lo normal en un amistoso y entonces el encuentro se calentó de verdad, con Busquets, como también es lo habitual, metido en la pelea. Fue con Rodrygo, cuando el barcelonista fue a por él y eso derivó en una pelea multitudinaria entre los futbolistas de ambos equipos.

¿Clásico amistoso? Eso no existe. Tangana tras esta entrada de Jordi Alba a Vinicius pic.twitter.com/KJZIglE73L — Manu Heredia (@ManuHeredia21) July 24, 2022

Eso demuestra cómo se toman este partido los futbolistas. Aunque luego relativicen: “En pretemporada perdimos 7-3 contra Atlético en Nueva York (2019) y después le ganamos dos veces y ganamos la Liga. Los amistosos no dicen mucho, quieres ganar ante la afición en Estados Unidos, pero se trata de coger ritmo y no se puede hacer algo tan dramático de una derrota”, aseguraba Courtois, que no quiso darle más importancia:

Xavi estaba más contento: “En general estamos contentos porque creo que hemos dado buenas sensaciones, que es lo más importante (...). A los culés nos gusta mucho ganar al Madrid y creo que eso es también importante para la moral de los jugadores”, dijo en la rueda de prensa tras el encuentro.” “Era una prueba importante (...). Cada partido es un examen”, dijo al subrayar que el resultado de la prueba de esta noche fue “positivo”, continuó. El entrenador puso a De Jong de central: “No mando ningún mensaje (con situarlo como central). He charlado con él, sabe lo que le valoro, le valoro muchísimo como futbolista. Hemos tenido conversaciones privadas muy importantes que no voy a desvelar aquí. Para mí es un jugador fundamental para el juego del equipo”, dijo al tiempo que recordó que “la situación económica del club” no se puede ignorar. “Jugando de central nos puede dar muchas cosas”, añadió