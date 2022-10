La última de Cristóbal Soria: este es el jugador del Madrid que tenía que haber ganado el Balón de Oro

El tertuliano de ‘El Chiringuito de Jugones’, Cristóbal Soria, opinó sobre el Balón de Oro y defendió en todo momento que Courtois era el mejor jugador. “No he entendido el premio a Karim Benzema porque el jugador más determinante ha sido Courtois, pero con mucha diferencia sobre el resto. Ha decidido partidos muy importantes”. El propio Josep Pedrerol afirmó que le parecía raro que Cristóbal dijese a un jugador del Real Madrid para ganar un premio. Soria también matizó que no tenía ningún tipo de problema en defender que el belga era el mejor.

Karim Benzema ya recibió en agosto el premio al mejor jugador de Europa y el galardón del Balón de Oro fue el broche perfecto a una trayectoria impecable. La marcha de Cristiano Ronaldo le dio más libertad a la hora de hacer más goles y eso terminó siendo clave para un Karim que marca la diferencia. Pese a que hace unos años era muy criticado, el francés ha conseguido revertir una situación a base de esfuerzo y trabajo.

En El Chiringuito también se produjo un debate sobre si el Real Madrid es el mejor club y, curiosamente, Cristóbal Soria fue el único que dijo que no. France Football argumentó que el City ganó la Premier marcando 99 goles, que su equipo femenino terminó en tercer lugar en la Superliga inglesa y también ganó la Copa de la Liga y que tenía cinco jugadores entre los 30 nominados para ganar el Balón de Oro (De Bruyne, Joao Cancelo, Phil Foden, Bernardo Silva y Riyad Mahrez).

A finales de septiembre, Cristóbal Soria se convirtió en tendencia mundial al valorar abandonar ‘El Chiringuito’. En las redes sociales eras muchas las personas que pensaban que el colaborador no volvería a formar parte de la tertulia. Además, el sevillano ponía mensajes en sus redes sociales cuanto menos llamativos: “Pensando en la siguiente parada. Ha acabado un verano lleno de luz y comienza un otoño y un invierno que esperemos que nos traigan mucha alegría y mucha luz igualmente... ¿Quién ha acabado mejor el verano mi Volkswagen Tiguan o el tío Soria?”.

Soria hace unas semanas explicaba lo ocurrió: “Llevo unas semanas duras. Estoy bastante afectado. Llevo unos días en los que se lo plantea uno absolutamente todo. Hay muchas veces en la vida en las que pararte no es sólo bueno, también es necesario. Esto me ha hecho sentir un poco mejor. Necesitaba reflexionar. He pasado unos días complicados, en los que sólo el cariño de la familia y los amigos me ha servido para coger un poco de fuerza”.