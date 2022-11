No te lo puedes perder: así ha sido el nuevo milagro de Gareth Bale

Puedes cambiar de ciudad, de hábitos, de amigos, pero tu carácter siempre va contigo. Tu forma de ser, tu forma de comportarte, tu forma, en fin, de resolver las situaciones de emergencia en los últimos minutos. Eso es parte de la carrera profesional de Gareth Bale y en Estados Unidos, en Los Angeles FC (LAFC) lo ha vuelto a ser. Ha sido decisivo para que su nuevo equipo conquiste su primera MLS Cup, pese a no jugar mucho. Da igual, sin él no se hubiera conseguido.

El partido contra el Philadelphia Union acabó 2-2 y en la prórroga el conjunto de Philadelphia llegó a los dos últimos minutos con un gol de ventaja. Tenía el título en el bolsillo, casi lo rozaba. Pero en el otro equipo, en el minuto 97, había salido Bale. “Es increíble marcar en finales porque es el momento más importante para un club y, sobre todo, para sus aficionados”. El partido se terminaba, pero un centro desde la banda izquierda al centro del área fue rematado de cabeza por el ex jugador del Real Madrid y empató el encuentro. En los penaltis, el conjunto de Los Angeles no dio opción. Llegó el momento del otro héroe del choque. El portero suplente, John McCarthy, que sólo había jugado un partido este año, salió en el minuo 117 del partido por expulsión de Crépeau, el guardameta titular. Salió y en los penaltis fue decisivo.

“Ha sido un esfuerzo colectivo enorme y es genial haber podido formar parte de ello con el gol”, aseguró Bale, que también en su primera temporada en el Real Madrid marcó goles decisivos, en la final de la Copa contra el Barcelona, un tanto inolvidable y también, poco después, en la prórroga de la final de la Champions contra el Atlético de Madrid. Fue el sexto gol de Bale en una gran final. Cinco fueron con el Real Madrid, incluyendo tres en dos finales de la Liga de Campeones. “Siempre es bonito marcar en las finales, y parece que tengo un don para hacerlo”, dijo. “Es algo grande. Es importante para el club. Es importante para la afición”, decía el delantero. “Es Gareth siendo Gareth. Lo hace en los entrenamientos. Lo ha hecho esta temporada. Cuando se siente bien y está sano, marca la diferencia en los partidos”, aseguró el entrenador del LAFC, Steve Cherundolo, sobre el ex madridista, que ya tiene 33 años. “Por eso lo traemos en esos momentos. Ojalá tuviera 24 años”.

Bale no jugaba desde el 2 de octubre por una lesión poco clara. “No estoy al 100% en este momento. Todavía estoy volviendo”, asegura “No he entrenado demasiado en las últimas tres o cuatro semanas porque he tenido este pequeño problema. He podido entrar en los últimos 20 o 30 minutos y dar todo lo que he podido. Me alegro de haber marcado un gol para ayudar al equipo. Sí, para eso estoy aquí, supongo”, explicó tras el encuentro.

“Es un tipo con grandes cualidades y un tipo que hace grandes jugadas. Esperemos que no lo haga en el primer partido del Mundial por todos los americanos de la sala”, continuó su entrenador. Gales se estrena contra Estados Unidos en Qatar. “Me siento muy bien tras el gol, intentaré hacer lo mismo en la Copa del Mundo”, bromeó el futbolista, feliz tras haberlo conseguido.

Tras dejar el Real Madrid porque se le terminó el contrato y ninguna de las dos partes quería continuar la relación, Bale buscó una competición en la que pudiese jugar y mantenerse en forma para llegar al Mundial de Qatar con Gales, su gran objetivo vital. Pero en Los Angeles ha tenido los mismos problemas que durante toda su carrea deportiva: lesiones pequeñas, pero constantes que le impidieron jugar con regularidad. Pero también sigue conservando su oportunismo cuando todo parece perdido.

Más importantes durante la temporada han sido el ex de la Real Carlos Vela, el alma y el corazón de este equipo, el delantero colombiano Cristian Arango (18 tantos) y el mediocentro español Ilie Sánchez, que fue el futbolista que metió el tercer penalti, el que daba la victoria y la MSL al club angelino, que sólo tiene cinco años de historia.