El sueño de invierno del Atlético de Madrid

La última vez que el Atlético de Madrid fue campeón de invierno, en la temporada 20/21, terminó siendo campeón de Liga. Algo parecido sucedió en la 13/14. El Atlético acabó la primera vuelta empatado a puntos con el líder, el Barcelona, al que acabó arrebatando la Liga en la última jornada en el Camp Nou.

En las dos ocasiones Simeone estaba ya en el banquillo rojiblanco y ahora el Cholo y su equipo esperan terminar la primera vuelta primeros en la clasificación para acercarse un poco más al título al final de la temporada.

El Atlético afronta un tramo de especial actividad en el campo. Juega cuatro partidos en nueve días. Un esfuerzo intenso al que Simeone prefiere mirar de manera positiva, como una ocasión de dar oportunidades a esos que juegan menos. «Ahora van a venir muchos partidos, jugamos cuatro en nueve días. Cada tres días jugamos y tocará rotar porque no me imagino que uno pueda repetir cuatro partidos en nueve días, aunque después lo haga», explica Simeone.

El Atlético es uno de los equipos que más goles encuentra en el banquillo, fundamentalmente a través de Sorloth y de Correa. «No es fácil, depende absolutamente de la conciencia de los futbolistas a los que nos les toca entrar de inicio. Es importante su conexión, su comportamiento, su entendimiento del lugar en el que estás y del club al que perteneces y lo han hecho como en muchos años anteriores, de la mejor manera.

«Necesitamos de todos los jugadores absolutamente, lo hablamos esta semana, que tuvimos tiempo para trabajar un poco más fuerte, imaginando lo que va a venir. Para el camino que tenemos, necesitamos a todos», añade.

Simeone se refiere también a esos veteranos que no encuentran los minutos que podría exigir su carrera. El principal ejemplo es Koke, pero no está solo. «Cuando yo era grande también quería jugar siempre, y es lógico. [Koke] está compitiendo con Pablo [Barrios] y lo vamos a necesitar. Los chicos grandes como Axel [Witsel], César [Azpilicueta] están jugando menos y los vamos a necesitar. ¿Cómo hago para darles una opción si están entrenando bien? Uno sufre como entrenador por no darles esa posibilidad [que merecen] por cómo se entrena. Estoy en un lugar donde tengo que elegir, pero no tengo dudas de que los vamos a necesitar», advierte el Cholo.

Si gana a Osasuna, el Atlético estará al final de la primera vuelta un punto por encima del Real Madrid y seis puntos por encima del Barcelona, al que hace poco veía diez puntos por encima.