Todo o nada de Xavi en el Clásico: estos son sus números contra el Real Madrid desde que entrena al Barcelona

El "partido más importante del año" para el Barcelona se traslada del martes al domingo. Lo era el del PSG, y terminó en una derrota dolorosa, por tanto al equipo azulgrana solo le queda el Clásico para agarrarse a LaLiga y que el último mes no se haga eterno, con el objetivo menor (o no tanto por lo económico) de asegurar la segunda plaza para poder disputar la Supercopa de la próxima temporada.

Su futuro

"Lo importante es el equipo, no yo", repite Xavi las últimas jornadas cuando se le cuestiona por su futuro. No ha faltado la pregunta en cada comparecencia desde que anunció que se iba el próximo verano, pese a que durante mucho tiempo tampoco había una respuesta correcta. Había que esperar a los resultados, y de la euforia del lunes se pasó a la decepción del martes. "No hay ninguna reunión planeada", dijo el entrenador sobre la semana que viene, sobre empezar a hablar ya en serio del futuro en caso de caer en el Bernabéu. "Mi pensamiento está en que podemos ponernos a cinco puntos. Hemos de pensar que esta rabia, frustración e impotencia de que no salga el resultado contra el PSG, debido a circunstancias también, se vuelva a nuestro favor", comentó Xavi.

Sin empates...

Se centra en el que será su décimo Clásico, y último si no hay cambio de planes. Hasta ahora ha sido un partido sin tregua desde que él está en el banquillo. Nunca lo ha empatado (ese resultado le serviría para poco hoy). Ha perdido cinco y ha ganado cuatro, aunque eso no siempre ha significado demasiado. Una de las derrotas fue el curso pasado en el Bernabéu, pero después el Barcelona ganó la Liga. Dos de las victorias han sido también en el feudo blanco, pero la "guerra" fue para el Real Madrid: el 0-4 del curso 2021-22 no fue suficiente para pelear por el título y el 0-1 de Copa del 2022-23 fue remontado por el equipo de Ancelotti en la vuelta en el Camp Nou con contundencia (0-4). Los otros dos triunfos han sido en la Supercopa, en campo neutral, en 2023, uno de los encuentros más recordados de la etapa del técnico catalán, además con un título en juego; y el 2-1 en casa, con el gol al final de Kessie, que sirvió para que los azulgrana sentenciaran la última Liga.

La duda de cómo jugar

El debate contra el Real Madrid suele ser el mismo: cómo afrontar el encuentro. Cuando el Barcelona de Xavi lo hace de forma excesivamente valiente, con una presión muy fuerte y la defensa demasiado arriba, como en la última Supercopa, lo suele pagar porque se expone a la velocidad de los atacantes blancos, a los contragolpes fulminantes. De ahí que el preparador pueda recuperar a un futbolista como Christensen para el centro del campo, ausente contra el PSG por sanción. "El Real Madrid defiende muy bien, es efectivo, te corre al espacio, en lo que son de los mejores del mundo, hace transiciones que son veloces, feroces... Es uno de los mejores equipos del mundo y de los últimos años", describió Xavi a su rival. El entrenador catalán se espera un oponente muy agresivo de salida. "Seguramente los primeros minutos de cada parte el Madrid apretará, tenemos que ser muy valientes con la pelota, no perderla, ayudar al compañero... Es el escenario ideal para mostrar personalidad. Dominar y calmar de alguna manera está presión", describió el entrenador.