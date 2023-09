La total sinceridad de Carlo Ancelotti sobre qué dice a los jugadores del Real Madrid

El Real Madrid juega mañana contra Las Palmas, en busca de coger moral tras la derrota contra el Atlético de Madrid. "Tenemos que preparara bien el partido, cada equipo tiene su características. Las Palmas maneja bien el balón y tenemos que volver a ganar y reaccionar rápido tras la derrota del domingo", ha asegurado Carlo Ancelotti. "La crítica es parte del trabajo del entrenador, de mi cargo, si eres entrenador del Real Madrid es normal que haya críticas", ha dicho el técnico blanco. "Tengo que evaluar lo que hemos hecho, lo que hacemos bien, que es mucho y lo que hemos hecho mal, que son pocas cosas. Mi evaluación es distinta a la que hace todo el mundo. Los jugadores y yo sabemos lo que tenemos que hacer y mejorar. Hasta ahora lo hemos hecho bien y tenemos que seguir haciéndolo así, mejorando las cosas que no salieron bien contra el Atlético.

El dibujo del equipo

El sistema con rombo no es perfecto, todos los sistemas tienen su debilidad, pero nos permite presionar más arriba, pero a veces te pueden buscar descolocado cuando centran porque los interiores no siempre tienen tiempo de replegar y ayudar a la defensa. La carencia es evidente y se puede arreglar, porque nuestros jugadores son inteligentes y serios. Somos más agresivos arriba y la posición de Bellingham nos da ventaja. No cambié tantas piezas contra el Atlético de Madrid. Cambié la posición de Luka, como mediapunta, pero ya había jugado ahí más veces. También emos evaluado la defensa y tuvimos que ser más contundentes para evitar centros fáciles y con más jugadores en el área. Creo que Modric y Kroos pueden jugar en cualquier sistema del mundo".

Vuelve Vinicius

"En los últimos tiempos hemos tenido bajas ahora vuelven Carvajal. Guler, Ceballos y Vinicius. Tengo que evaluar si les doy minutos desde el principio o durante el partido.

Su futuro

"No es un tema ahora, estoy contento y me encuentro bien aquí. Hay muchos partidos ahora y estamos concentrados. Ya hablaremos del futuro".

Goles en contra

"Ha pasado demasiadas veces, tenemos que tener otra actitud porque nos han hecho daño muchas veces".

Falta de delanteros

"La gente puede decir y todos pueden opinar y respetamos las ideas de todos. Pero no entró en eso, yo evalúo las cosas con equilibrio. Y afortunadamente, soy equilibrado por genética y evalúo bien cómo están las cosas. Poner en duda todo después de ganar seis partidos de seis, con todos los problemas que hemos tenido es demasiado.

Guler

"Está disponible, se ha recuperado bien, le faltan minutos y acostumbrarse al juego del equipo, a conocer mejor a los compañeros. Lo que nos ha mostrado es que es un gran talento. Es extraordinario, eso es genético"

Críticas

"No me molestan las críticas. Cada uno puede opinar lo que sea, estoy focalizado en mi trabajo. No es verdad que no me atreva a dejar a Modric y Kroos en el banquillo. Todos los partidos son importantes. No han jugado mucho en este periodo, pero han aportado. Si tengo que contestar a todas las crítica, tengo que pasar mucho tiempo aquí"

Entrenador de vieja escuela

"Los entrenadores ahora dan demasiada información a los jugadores con balón, yo soy de vieja escuela. A los futbolistas hay que explicarles e insistir en el posicionamiento sin balón, ahí hay que dar mucha información, porque es sacrificio. Pero con balón, si Vinicius y Rodrygo se encuentra cómodos abriéndose con balón, yo no se lo voy a impedir. Yo no les digo nada, porque yo no quiero quitar la creatividad de cada uno".

Kepa

"Kepa lo está haciendo muy bien, tenemos total confianza. Los goles son un problema de todos. Kepa no tenía nada que hacer en los tres goles encajados".