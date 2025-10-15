Violencia en Italia: francotiradores, graves disturbios y 20 detenidos en el partido ante Israel

Los graves disturbios arrebataron el protagonismo al fútbol en Udine. Las imágenes de francotiradores en el techo del estadio durante el partido Italia vs Israel mientras manifestantes pro palestinos atacaban a la policía han dado la vuelta al mundo.

Las autoridades clasificaron el partido disputado en Udine como de máximo riesgo, a pesar del acuerdo de alto el fuego que puso fin a dos años de guerra en Gaza. Una marcha pro palestina que tuvo lugar en el centro de la ciudad antes del inicio, con una asistencia de hasta 15.000 personas, según los organizadores, y unas 9.000, según la policía, desataron el caos.

Se registraron momentos de gran tensión en Piazza Primo Maggio cuando "varias docenas de alborotadores intentaron romper el cordón policial para avanzar hacia el área del estadio".

La policía necesitó cañones de agua para controlar los disturbios que se han saldado con decenas de detenidos y varios heridos.

Escoltados por militares

Se produjeron cargas policiales y también se vieron obligados a utilizar gas lacrimógeno mientras los manifestantes lanzaban bombas de humo y petardos. El autobús del equipo de Israel fue escoltado hasta el estadio por militares mientras desde el aire helicópteros no tripulados supervisaban el terreno.

Unos graves disturbios que se han saldado con la detención de una veintena de personas a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes en batalla campal desatada tras la manifestación propalestina que ha precedió al partido de clasificación para el Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos disputado entre Italia e Israel en la ciudad italiana de Údine.

Cerca de 8.000 personas, según la jefatura de Policía, y más de 15.000, según los organizadores, han abarrotado la plaza de la República de Údine en el marco de la manifestación propalestina, que ha sido objeto en múltiples ocasiones de intervenciones policiales, según el diario 'Il Corriere della Sera', que ha subrayado el transcurso pacífico de la marcha durante cerca de dos horas.

En cambio, llegados los manifestantes al punto final de la marcha, la plaza Primo Maggio, varias personas han roto el cordón de seguridad del Comité de Údine por Palestina, dando inicio a enfrentamientos físicos con la Policía.

«Un centenar de manifestantes han atacado violentamente los vehículos de las fuerzas del orden, lo que nos obligó a responder con cañones de agua y gases lacrimógenos. Tuvimos que realizar algunas cargas de socorro, lo que nos permitió recuperar el control de la plaza», ha declarado el jefe de la Policía de Údine, Pasquale Antonio De Lorenzo, que ha precisado que 15 personas han permanecido detenidas en comisaría durante la noche.

Expulsión de Israel de la FIFA

La protesta, convocada por el Comité de Údine para Palestina, junto con la comunidad palestina de Friuli-Venecia Julia y Véneto y otras organizaciones, ha llevado a desplazarse a más de 300 grupos, asociaciones y movimientos hasta la ciudad del noroeste italiano.

Los manifestantes, llegados de toda Italia, portaron lemas escépticos con el acuerdo de alto el fuego acordado por el Gobierno de Israel y Hamas y mediado por Estados Unidos, alegando, entre otras proclamas, que «el primer día de paz será el último día de ocupación».

A la cabeza de la protesta ha ido la llamada «estatua de la justicia con los ojos vendados», obra del arquitecto friuliano Tommaso Pascutti, que enseña una tarjeta roja contra Israel, muestra de otra de las reclamaciones de la movilización contra la permanencia de Israel en la FIFA «y su posibilidad de participar en competiciones internacionales».

El duelo venía 'caliente' desde los días previos pese al acuerdo de paz firmado entre Israel y Hamas, acabó con una goleada italiana (3-0).