Las redes estallan contra Xavi por saltarse la cola del tren: "Valors", "a ver, que es del Barça, leñe"

La imagen de Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, saltándose la cola y la cuerda de seguridad para coger el AVE de Atocha, en Madrid, a Barcelona, ha provocado muchos comentarios. La imagen de El Chiringuito ha mostrado que el entrenador culé tiene ciertas ventajas respecto al resto de personas que esperaban su tren. Xavi, para excusarse, asegura que tiene prisa porque pierde el tren, se agacha pasa la cinta y se va, con una sonrisa.

Ha sido un colaborador de El Chiringuito Juanma Rodríguez quien con más humor ha comentado la imagen del entrenador barcelonista: "Valors", ha escrito en las redes sociales. A partir de ahí, ha habido múltiples comentarios, casi todos de seguidores del Real Madrid y que mezclan política y fútbol.

"A ver que es del Barca, leñe", asegura otro seguidor. "Xavi saltándose la cola sin respetar que tenga una persona mayor delante como si tuviera más derechos por ser entrenador del Barça. Estos son los que van dando lecciones de #Valors y ser #MesQueUnClub. Hipócrita", escribe otro, recordando cómo los jugadores del Sevilla cogieron un avión por delante de los viajeros que tenían ya el vuelo.

También escriben con humor: "Xavi se cuela porque la cola la creó el madridismo sociológico para que perdiera el tren. Además no pudo llegar antes porque el césped estaba alto y seco, eso sin olvidar que le daba el Sol". Ese humor se repite: "Xavi llega a perder ese tren, seguramente haría una rueda de prensa en la estación de Atocha, diciendo algo parecido a... "He perdido el tren, porque el césped de las escaleras mecánicas estaba seco y demasiado alto". Y otro insiste: ".Xavi se cuela porque la cola la creó el madridismo sociológico para que perdiera el tren. Además no pudo llegar antes porque el césped estaba alto y seco, eso sin olvidar que le daba el Sol". Uno lo compara con su papel como entrenador: "Xavi perdiendo el tren a pesar de saltarse la cola. El símil perfecto de su trayectoria como entrenador del Barça"