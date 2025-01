Horario y dónde ver el debut de Carlos Alcaraz contra Shevchenko en el Open de Australia

A menos de 48 horas para el debut en el Open de Australia, Alcaraz compareció en la conferencia de prensa oficial en Melbourne. Con su nuevo peinado y tan ambicioso como siempre, Carlitos no eludió ninguno de los temas que marcan la búsqueda del que sería su quinto Grand Slam.

"Ha sido una gran semana de preparación en Melbourne. Decidí con mi equipo no disputar ningún torneo previo para enfocarnos con mucha más precisión en el Open de Australia", comentó el de El Palmar. "Hemos intentado trabajar lo máximo posible para mejorar ciertos aspectos y seguimos en esa misma idea. Tengo que seguir recordando a a diario cómo debo hacer las cosas, hay momentos durante los partidos que no hago las cosas que tocan así que debo seguir pensando en ellas hasta que pueda hacerlas de manera natural", confiesa. Y apunta a los objetivos del curso: "Los objetivos son ganar Grand Slams y Masters 1.000. Ir subiendo el ranking también es mi intención, aunque esto es una consecuencia de ganar partidos y torneos, ya sea acortando la diferencia con Jannik (Sinner) o superando a Zverev. Ahora mismo lo principal es ganar cuanto más Grand Slams mejor, ese es mi objetivo". Con 21 años, los objetivo de Alcaraz son los que tenían los miembros del "Big 3" con su carrera mucho más avanzada. Y ahí surge el debate sobre el calendario: "Hay debate entre los jugadores que se quejan del calendario y luego disputan exhibiciones, pero yo siempre he dicho que eso es totalmente distinto. No es lo mismo un torneo de máxima exigencia mental y física durante nueve días que ir a jugar un partido un día para entretener a la gente. Probablemente tache algunas exhibiciones y seguro que algún torneo también me salto, eso ya depende de cómo vayan las cosas, de cómo esté jugando, de si me encuentro bien físicamente o si necesito parar. Lo que no quiero es volver a jugar un torneo estando cansado mentalmente, irme para allá y que sea una odisea. Quiero ir a los torneos estando bien, disfrutar de jugar al tenis, si esto no va así pues tomaré alguna decisión".

Alcaraz va más allá y reflexiona sobre las dificultades que ha vivido todos los cursos en el tramo final de la temporada: "Una vez superado el US Open me suele costar mantener el nivel competitivo. Empiezo a sentirme cansado después de tantos torneos y tanto tiempo fuera de casa. Es una parte difícil y espero que en 2025 pueda llevarla mejor. Al principio del curso es diferente, aunque siempre depende de la cantidad de partidos que vayas acumulando y los que vayas ganando. Al final había que cambiar algunas cosas… bueno, más que cambiar sería probar".

El primer partido oficial para Alcaraz será en la mañana del lunes 13 (09:00, Eurosport) ante el kazajo de origen ruso Aleksandr Shevchenko en la Margaret Court Arena, la segunda pista del torneo. Es el número 72 del mundo y hace un año llegó a colarse en el "top 50". Shevchenko llega a Melbourne después de haber competido en la United Cup donde cayó ante Pablo Carreño y Hurkacz y derrotó a Masur y Tsitsipas. "Diría que ahora soy más profesional. Ahora cuido mi sueño, cuido mi comida, algo que nunca había sucedido en mi carrera. ¡Ya no como hamburguesas! Son solo pequeñas cosas que tengo que hacer para ser más disciplinado y mantenerme concentrado", confesó el kazajo en la pasada United Cup. El partido se podrá seguir en directo y online a través de la www.larazon.es. El lunes también se estrenarán Jannik Sinner y Novak Djokovic.