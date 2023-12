El Gobierno, convencido de que no es demostrable que se comprase algún árbitro en el "caso Negreira"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, está "convencido de que no es demostrable que se comprase ningún árbitro" en el "caso Negreira", en el que se investiga el pago, por parte del Fútbol Club Barcelona, de 7,3 millones de euros al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018.

"De lo que estoy convencido también es de que no es ético pagar al número 2 de los árbitros españoles, y las dos cosas pueden decirse con la misma contundencia", añadió Francos, durante su intervención en un coloquio organizado por el Círculo Ecuestre de Barcelona.

El presidente del CSD insistió en que él no tiene "por qué sospechar que alguien iba con sobres a ningún árbitro", pero también recordó que desde el propio club azulgrana se ha reconocido, "de alguna manera", que esos pagos "no se tenían que haber hecho".

Víctor Francos, reconocido seguidor del Real Madrid, también se refirió al "madridismo sociológico" que denunció recientemente el presidente azulgrana, Joan Laporta. "No sé qué tiene que ver que haya o no madridismo sociológico con que se paguen más de 7 millones a un responsable del arbitraje español", reflexionó el dirigente catalán, antes de hacer su propia interpretación del término. "Yo creo que a lo que se refería el presidente del FC Barcelona es que hay una corriente que favorece ''per se'' al Madrid, y yo no estoy de acuerdo. No creo que haya ninguna corriente que favorezca ''per se'' a ningún club y a ninguna afición", apuntó. "De hecho, si le soy sincero, creo que Barça y Madrid son los que menos se pueden quejar en según qué cosas", sentenció Francos durante su primer acto en la capital catalana tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Una advertencia a la Generalitat sobre la F-1

El presidente del CSD también alertó a la Generalitat de Catalunya que le ha salido un rival por albergar un gran premio de F-1. "Hay una competencia sabida por la Generalitat y expresada por un proyecto en Madrid. El proyecto que presenta Ifema, que es semiurbano, está compitiendo con Barcelona. Comprendo la inquietud de Cataluña de perder el gran premio de F-1", advirtió.

Así puso el ejemplo entre Barcelona y Málaga cuando optaban por ser sede de la Copa América de vela. "No puedes elegir entre el padre y la madre. Por primera vez hay una alternativa a Barcelona. Yo me llamo Víctor Francos y no Stefano Domenicali y la F-1 es un negocio privado que vende sus derechos a quien ofrezca una mejor oferta, y no solo de carácter económico sino de comunicación, infraestructura...", comentó.

Francos afirmó que el Gobierno de España "ha hecho los deberes" con Barcelona y Cataluña, que hará "todo lo posible" para que la Ciudad Condal, sede en 2024, vuelva a acoger la siguiente edición de la America's Cup de vela y pidió una "implicación firme" para que el Camp Nou pueda albergar el Mundial de fútbol de 2030.

Francos destacó el "imán" que debe representar Barcelona y Cataluña para albergar grandes eventos deportivos. "Nos encontramos en un momento de excelencia deportiva. Creo que estamos haciendo los deberes con Barcelona y con Cataluña. Para que vuelvan a posicionarse como organizadores de grandes eventos necesitamos el concurso de todos", indicó. En este sentido, Víctor Francos recordó que el Gobierno de España saldará la Copa América de vela con una inversión a fondo perdido de 23 millones de euros. "El Gobierno de España hará todo lo posible para que Barcelona pueda organizar la siguiente. Barcelona y Cataluña no pueden dejar pasar este momento. Gane quien gane qué mejor sitio que repetir en Barcelona. Es un sitio fantástico y se han encontrado unas instituciones serias. La tenemos muy bien encaminada", manifestó.

Para el presidente del CSD que España pueda acoger el Mundial de fútbol en 2030 es una noticia que le llena "de orgullo", pero no se conforma con ella y desveló que están trabajando para que en Cataluña se dispute la Ryder Cup de 2031, el Mundial de atletismo en 2029 y el de Rugby entre 2031 y 2035.