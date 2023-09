El mensaje más injusto contra Fernando Alonso de un campeón de F1

El equipo Aston Martin espera poder ser "más competitivo" en este tramo final del Mundial de Fórmula 1 donde le podrían favorecer circuitos "con mayor carga aerodinámica" de cara al objetivo de finalizar segundos en el Mundial de Constructores, mientras que admite que existe "un mayor nivel de ansiedad" en un Gran Premio como el de Singapur de este fin de semana por todo lo que puede suceder.

"El objetivo es intentar volver al segundo puesto en el Mundial de Constructores.Es un objetivo valiente, frente a una competencia feroz. Mercedes ha tenido un par de eventos fuertes, Ferrari tuvo el suyo más fuerte del año en Monza, su carrera de casa. Esperamos ser más competitivos a medida que volvamos a algunas de las pistas con mayor carga aerodinámica en el futuro", admitió Tom McCullough, director de Rendimiento de Aston Martin, en la web del equipo.

El ingeniero cree que "los márgenes son buenos en esta etapa de la temporada" y que "ahora todo se reduce a quién puede traer algunas actualizaciones más a la pista y quién puede ejecutar los mejores fines de semana, operativamente y también desde el lado de los pilotos".

Además, valora que hayan puntuado en 16 fines de semana consecutivos, "algo difícil de hacer" y que les deja como conclusión que mientras luchan "contra equipos bien establecidos", en su caso todavía están en su "período de crecimiento" en muchos aspectos.

"Para terminar primero, primero tienes que terminar y la fiabilidad ha sido una fortaleza del equipo hasta ahora. Nuestra racha de puntos habla de la ejecución del equipo, de Lance Stroll y Fernando Alonso. Cuando los márgenes son tan pequeños en la búsqueda de puntos, se necesita un esfuerzo significativo para cambiar la situación", añadió.

Tom McCullough deja claro que han llevado "el mismo camino de desarrollo durante 18 meses" y que "todavía" llevan nuevas piezas y que lo harán "hasta final de año". Además, puntualizó que "no es tan fácil" transportar estas piezas cuando son desplazamientos muy largos entre carreras y que "a veces, los repuestos de piezas actualizadas llegan incluso más tarde".

Fernando Alonso es la gran esperanza de Aston Martin y está siendo el piloto que más atención consigue esta temporada, aunque no todos estén de acuerdo sobre lo bueno que es. "Fernando Alonso es muy buen piloto. No me gustaron en absoluto algunas cosas que hizo en sus primeros años de trayectoria, pero es bueno, es agresivo, aunque no creo que sea tan bueno como algunos de la prensa dicen que es. Ahora, está haciendo un buen trabajo, un gran trabajo diría incluso", ha dicho Jody Scheckter, que fue campeón de F1 a finales de los 70.