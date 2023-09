Fernando Alonso y su claro mensaje a la FIA: "¡Bien hecho!"

Fernando Alonso se ha convertido en uno de los críticos más feroces contra la FÏA, el organismo rector de la F-1, durante toda la temporada. Tras filtrarse que una "orden secreta" de la FIA podría estar detrás del bajón de Aston Martin en las últimas carreras -prohibió una parte del AMR23 al parecer ilegal- el piloto asturiano estalló contra el organismo rector y criticó con dureza los cambios a mitad de temporada.

"No estoy a favor de cambiar las aletas flexibles a mitad de año. ¿Por qué a mitad de temporada tienes que endurecer esas aletas o algo así? Un año, el alerón delantero de Red Bull estaba haciendo cosas raras y de una carrera a otra fue prohibido" afirma Fernando Alonso. "No debería ser así. Si encontraron algo y hacen algo, deben mantenerlo el resto del año. Y si no fuera legal, no deberían serlo tampoco durante las primeras diez carreras de la temporada. Soy de esa opinión", sentenció.

Y no fue la única queja del piloto en los últimos meses que puede presumir de ser muy claro en sus criticas al organismo rector de la Fórmula 1. El pasado mes de junio, el asturiano ya destacó que el peso y el tamaño de los monoplazas disminuye el rendimiento y que la FIA debería hacer algo al respecto.

Ahora sin embargo, el asturiano no ha tenido reparos en señalar los aciertos del organismo en el arranque del campeonato tras el parón veraniego.

El piloto de Aston Martin, Fernando Alonso, elogió a la FIA por cómo ha manejado dos situaciones potencialmente peligrosas durante los dos últimos fines de semana de grandes premios.

Los pilotos de F1 han expresado varias críticas a las decisiones tomadas por la FIA y los directores de carrera de la F1 durante la última temporada y media. Entre estos incidentes se encontraba el Gran Premio de Japón del año pasado, donde el director de carrera Eduardo Freitas decidió comenzar el gran premio en condiciones que algunos consideraban demasiado peligrosas y luego se le permitió entrar a la pista sin previo aviso después de un accidente. El actual director de carrera, Niels Wittich, también ha recibido críticas después del Gran Premio de Australia de este año, que recibió varias banderas rojas en las últimas vueltas.

Después de que Freitas y Wittich simplificaran las reglas de los límites de la pista al comienzo de la temporada pasada, varios pilotos recibieron sanciones en el Gran Premio de Austria de este año por infracciones de los límites de la pista, muchas de las cuales solo se aplicaron después de una protesta posterior a la carrera por parte del equipo Aston Martin.

Más recientemente, el Gran Premio de Holanda en Zandvoort se detuvo después de que una fuerte lluvia en las últimas vueltas de la carrera provocara que los pilotos se salieran de la pista. En el Gran Premio de Italia, Wittich cambió la regla del tiempo máximo de vuelta en un esfuerzo por evitar los peligrosos choques entre autos vistos en las últimas sesiones de clasificación de F1, F2 y F3.

"Estoy contento"

Alonso se clasificó décimo en la parrilla de Monza, pero perdió su primera vuelta rápida en la Q1 por exceder los límites de la pista en la salida del segundo Lesmo. Cuando se le preguntó si sentía que era necesario aplicar restricciones en los límites de la pista en esa curva, Alonso dijo que estaba contento con la forma en que la FIA había controlado las reglas en la clasificación.

"Siempre es la misma regla", dijo Alonso en unas declaraciones a RaceFans. “No se pueden cambiar las reglas de un fin de semana a otro. Siempre es la línea blanca. Me desvié un poco allí, así que lo aceptaré. estuvo bien".

“Además, la FIA volvió a hacerlo bien, porque siempre culpamos a la FIA cuando hace las cosas mal. En Zandvoort, fue un buen momento para los coches de seguridad, banderas rojas y cosas así. Y aquí, después de los coches de F3, F2, nuestros entrenamientos libres, implementaron el tiempo [máximo] como hace unos años y creo que funcionó bien en la clasificación. Todavía hay muchos problemas de tráfico, pero mucho menos que sin reglas. Entonces, como dije, a veces hacen cosas buenas, eso también lo tenemos que decir”, sentencia.