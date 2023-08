Javalambre, una cima desconocida para Evenepoel

«De la subida de mañana no sé nada. No sé muy bien qué esperar. Era una respuesta corta. pero es la verdad», confesaba Remco Evenpoel cuando le preguntaban después de la etapa por el ascenso al observador astrofísico de Javalambre, una subida que podría marcar las primeras diferencias de la carrera. El belga ha trabajado más en el reconocimiento de las etapas que el año pasado, cuando ganó su primera grande en Madrid, pero no ha estudiado la subida a Javalambre, la cima en la que ganó Ángel Madrazo la última vez que se llegó.

Remco va día a día y hoy, camino de Burriana, ha arañado seis segundos más para distanciar a sus perseguidores. Todos los terrenos valen para Remco Evenepoel, que afianzó su liderato con la bonificación que consiguió en el esprint de Nules, a 12 kilómetros de la meta. Arrancó el belga y se impuso a Kaden Groves, el ganador de la etapa, y a Casper Pedersen. «No estaba en el plan. Lo hice porque estaba ahí y no necesitaba gastar mucha energía para conseguirlo. Vi al UAE al frente que buscaba conseguir esa bonificación con Ayuso», confesaba después de la carrera.

Otros favoritos también querían esos segundos, como reconoce el líder. Entre ellos, Enric Mas, pero se despistó y no pudo pelear por la bonificación. «Me ha pillado el toro», reconocía. «Pensaba que quedaba un kilómetro para y ya era la pancarta para el esprint», añade.

El belga se vistió con la Roja que diferencia al líder y, aunque en un primer momento pensaba cederlo para no desgastar demasiado a su equipo en la pelea por conservarlo, puede que cargue ya con él hasta Madrid o hasta donde sus fuerzas sean superiores a las de sus rivales. Todo dependerá de cómo se plantee la subida a Javalambre entre los favoritos. Evenepoel y su equipo, el Soudal, pueden permitir una escapada que no sea peligrosa para la general y que la guerra se desate por detrás. Por si acaso, Mikel Landa levanta la mano para que le dejen marchar en la etapa del jueves. «Es la primera oportunidad y puede llegar una fuga», advierte el corredor alavés. Aunque él puede ser considerado demasiado peligroso por los candidatos al triunfo final y que no le permitan marchar. «O sí», dice. «No creo que les preocupe mucho. Espero que me dejen, no les voy a dar mucha guerra», comenta.