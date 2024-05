De jefe de los SWAT y agente del FBI a ciclista trans que bate records y se mofa de las mujeres

El deporte ha iniciado una senda revisionista respecto a las atletas transexuales. La creación de una nueva categoría, las limitaciones a la edad de transición o sencillamente su expulsión del deporte femenino ya están encima de la mesa de los organismo internacionales que rigen las diferentes competiciones. La natación, el rugby o el atletismo y anunciaron su firme decisión de excluir a las deportistas trans en sus competiciones. Numerosos estudios científicos han tratado de demostrar la injusticia que supone incluir atletas trans en categorías femeninas. Uno de los más rotundos,realizado con militares, sugiere que las mujeres transgénero mantienen una ventaja atlética sobre sus compañeras cisgénero incluso después de la terapia hormonal.

Sin embargo, esta marcha atrás de determinadas federaciones no ha logrado acabar con las denuncias. Desde que la participación de atletas autodeterminados como mujeres comenzaran a competir en las categorías femeninas, las quejas ante los organismo deportivos han sido constantes y en todo tipo de deportes. Sin embargo, en el ciclismo han sido especialmente numerosas con casos como los de Tiffany Thomas, Emily Bridges, Cara Dixon o el ex combatiente en Irak Roger Bombardier ya desataron un agrio debate sobre si la inclusión de atletas trans constituye una forma de hacer trampas.

Ahora, Lesley Mumford se ha convertido en el exponen del "juego sucio" que las feministas vienen denunciando desde hace años.

13 minutos sobre su rival

Un año después de ganar un título de ciclismo femenino y subir solo al podio ante el abandono de sus rivales, la deportista trans Lesley Mumford ha vuelto a hacerse con el primer puesto en una carrera de categoría femenina. Mumford, de 47 años, se llevó el oro en la carrera de 100 millas Desert Gravel Co2uT de Fruita, Colorado, según informa Reduxx.

Mumford quedó primero en la categoría femenina de 40 a 49 años, y fue cuarto en la categoría femenina y 24° en la general. Un total de 949 participantes, en su mayoría hombres, compitieron en la carrera. Había tres divisiones por género: masculino, femenino y no binario, y las únicas mujeres que quedaron por delante de Mumford en la clasificación general fueron las que tenían la mitad de su edad.

En su categoría, Mumford superó a la segunda clasificada por casi 13 minutos, terminando en 6 horas y 13 minutos en comparación con las 6 horas y 26 minutos de Jessica Davies.

Pero esta no es la primera vez que Mumford domina la carrera. En diciembre de 2023, generó una gran polémica por ser “la única mujer” en subir al podio de ganadores en las 100 millas de Desert Gravel Co2Ut. La cobertura mediática fue brutal y la ex presentadora de Fox News Megyn Kelly, tiro de ironía para definir de la foto viral de Mumford solo en el podio: “Vaya, no sé dónde está todo el mundo. He ganado a todas las mujeres, ¿por qué no vinieron?”. Y es que Mumford se mostró feliz de verse solo en el podio mofándose de la resignación de sus rivales.

Lesley Mumford Twitter

El escándalo fue tal que un portavoz de la carrera publicó en Facebook que ninguna de las ciclistas se quejó de que hubiera un hombre en su categoría, y que Mumford “se había sometido a todas las cirugías y tratamientos requeridos para la transición de hombre a mujer y, por lo tanto, se clasificaría como corredora femenina según las reglas de USA Cycling y del Comité Olímpico Internacional”.

Pero la realidad es que Mumford ha ganado cinco títulos en sus 12 meses de carrera como ciclista. Esto incluye un segundo puesto en el Colorado State Cyclocross femenino de diciembre de 2023.

Mumford comenzó a identificarse como mujer en 2017 y se ha referido a sí mismo como “una madre soltera con un trabajo a tiempo completo y más aspiraciones que tiempo”.

Jefe de los SWAT

Su trayectoria profesional también es impactante. Fue comandante de operaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Summit en Ohio. Formó parte de las fuerzas del orden durante 17 años y dirigía un equipo SWAT (Grupo de Armas y Tácticas Especiales) y además se convirtió en la primera mujer transgénero en ser aceptada para ingresar en la Academia Nacional del FBI en sus 83 años de historia.

Wesley Mumford, según los críticos, hizo la transición para ganar carreras y, desde luego, lo ha conseguido.