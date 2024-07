Jon Rahm no termina de despegar en el British Open

Media sonrisa para Jon Rahm después de su segundo recorrido en la 152ª edición del Abierto Británico. Quiere pero no termina de despegar el vasco, que firmó un viernes por debajo del par, con una tarjeta de 70 golpes (uno bajo par) para un total de +1 que permite hablar de una remontada. Es verdad que las condiciones no eran, otra vez, las mejores y que se las apañó para no descolgarse. Mejoró los 73 golpes del jueves, pero sin encontrar esas rachas de birdies que le han convertido en uno de los más grandes.

No empezó bien el día, con bogey al hoyo 3. Pero tras cinco pares seguidos llegó su primer birdie de la jornada, en el 9, con un espectacular chip desde una loma fuera del green que embocó directamente. Más tarde encontró otros dos birdies seguidos, en el 14 y el 15, pero un inoportuno bogey en el 16 frenó su ritmo. Tenía para un putt relativamente cercano para par pero lo falló. Y en el 18 dispuso de otro tiro no excesivamente lejano para birdie que no supo aprovechar para irse a la cama con mejor sabor de boca.

Se queda a ocho golpes de la cabeza antes de arrancar el fin de semana. El líder provisional es Shane Lowry con un -7 total después de un viernes en el que acabo dos bajo par.

Tiger falla el corte

Después del +8 de la primera jornada, Woods necesitaba un segundo recorrido por debajo del par si quería superar el corte y la realidad es que tampoco le salió ayer casi nada en Royal Troon. Terminó el día con seis golpes por encima del par para un +14 final que le dejaba lejísimos de ese corte proyectado en +6. Un final algo amargo para Tiger en el primer año desde 2019 en el que su físico le ha permitido jugar los cuatro «majors». Quería tapar la boca de aquellos que especulan con una próxima retirada del exnúmero uno, y aunque no pudo hacerlo en el campo sí que ha dejado claro que por el momento no tiene ninguna intención de dejar el golf profesional. Se llevó una gran ovación por parte del entendido público escocés al término de su recorrido en el British, donde no pasó el corte, igual que en los dos «grandes» anteriores. Solo en Augusta ha podido jugar este año durante el fin de semana.