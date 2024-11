Juanma Castaño se abre y confiesa cómo es su relación con su ex mujer

Juanma Castaño es uno de los periodistas deportivos más reconocidos en España, en parte gracias a su participación en MasterChef, donde ganó el popular concurso de cocina de Televisión Española. Aunque ya tenía una extensa trayectoria en el periodismo, su paso por la televisión lo catapultó a un nivel de fama más amplio, acercándolo a audiencias que quizá no lo conocían a través de su trabajo en radio y televisión. La combinación de su habilidad en los fogones, su carácter carismático y su ya establecida carrera en los medios deportivos fue clave para que su popularidad creciera, llamando la atención del público sobre aspectos de su vida que hasta entonces se habían mantenido discretos.

Sin embargo, Castaño ha sido siempre muy cuidadoso de su vida privada, optando por mantenerse al margen de los focos en cuanto a temas personales. Un momento inesperado que contribuyó a aumentar el interés en su vida personal ocurrió durante una entrevista con el streamer Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más populares de España. En ese encuentro, un detalle que no pasó desapercibido fue la imagen de fondo en el móvil de Castaño, en la que aparecía Helena Condis, compañera suya en la COPE.

Ahora, en una entrevista que concedió en Twitch al periodista deportivo Siro López, Castaño ha hablado abiertamente sobre su experiencia como padre y su relación con su exmujer, Noelia Diego, con quien tiene dos hijos: Daniel y Pablo. “Nosotros vivimos muy cerca. Mi casa de la suya está a 1,5 km en línea recta. Mis hijos pueden venir en bici de una casa a otra”, decía. "Tenemos una relación fantástica. Mis hijos se mueven indiscriminadamente sin necesidad de establecer algo cerrado, estás con tu madre o con tu padre...", explicaba el periodista. "Por desgracia es lo menos habitual pero es lo más importante de todo. Lo suyo es proteger siempre a los críos. Que no tengan la sensación de que la cosa ha ido a peor sino que ha mejorado".

Ha conseguido mantener una relación sana con su ex pareja: Por desgracia es lo menos habitual pero es lo más importante de todo. Lo suyo es proteger siempre a los críos. Que no tengan la sensación de que la cosa ha ido a peor sino que ha mejorado", reconocía haciendo referencia al gran entendimiento que siempre ha tenido con la madre de sus hijos. "Si hay una separación es porque algo no funciona en una casa y la separación tiene que ser una solución, no tiene que ser un nuevo trauma. Así lo veo yo. No afrontemos esto como algo malísimo sino como una forma de mejora".

Como curiosidad contó la dificultad de poder celebrar el cumpleaños de su hijo adolescente. " Es su cumpleaños y estamos organizando un poco. Como juega al fútbol y quiere cenar con sus amigos, a ver cuando me da vez", contaba con humor el periodista deportivo.