Lamine Yamal deja sin palabras a Morata: «Es alucinante»

La figura de Lamine Yamal –mide 1,80– lo aleja del perfil del extremo tradicional, pero es igual de desequilibrante que los de siempre. Algo parecido sucede con su edad. «Tiene 16 años, pero parece que tiene 27 o 28. Es una cosa alucinante», dice de él Álvaro Morata, el capitán de la selección.

Lamine jugó contra Chipre su tercer partido con la selección absoluto, le falta uno para convertirse ya en español sin vuelta atrás para la FIFA. El caso de Munir, que acabó decidiéndose por Marruecos después de debutar con España, hizo que la FIFA modificara las reglas y permitiera que un futbolista cambiara de selección si había disputado un máximo de tres partidos, antes de cumplir los 21 años, con su antiguo país.

Lamine todavía podría ser convocado por Marruecos, aunque el seleccionador, Luis de la Fuente no tiene dudas. Da igual que juegue o no contra Georgia en el partido que cierra la clasificación para la Eurocopa.

«Quiere jugar con nosotros. Desde que empezó a jugar en las categorías inferiores estaba claro que quería jugar con España. No hemos tenido ninguna duda nunca», explica el técnico español. «Venir aquí le va a hacer dar pasos hacia delante. Sabe que la exigencia es máxima y es importante para su formación y para su crecimiento. Le queda mucho camino por recorrer porque tiene 16 años y para nosotros es una suerte contar con un jugador de este talento. Es muy bueno y es mucho mejor acompañado de los otros grandísimos jugadores que tiene a su alrededor. El equipo es lo primero, el talento individual al servicio del equipo. Lo ha entendido, lo entiende y así es más fácil conseguir cosas importantes», añade De la Fuente.

Lamine es el jugador más joven en debutar y en marcar con la selección. Y también el jugador más joven en marcar en Primera. Con la selección marcó en su debut contra Georgia y desde entonces no ha dejado admirar a sus compañeros por sus cualidades y por su madurez.

«Creo que es una cosa para felicitar a todos los entrenadores que ha tenido en su carrera. Es un chico supermaduro, que tiene todo el futuro por delante y es una realidad para la selección y para el Barcelona. Todo lo bueno que le pase a Lamine será bueno para la selección», asegura Morata.

Pero a pesar de su edad, Lamine no demanda atención excesiva de sus compañeros, no es un futbolista al que haya que «empujar» para que se integre en el grupo. «Hay que cuidarlo poco porque es menos tímido de lo que parece y es muy buen chico», dice el capitán de la Roja.

«Hay que cuidarlo como a todos los jóvenes. pero no es tímido, hace bromas y se involucra en el grupo. No es el clásico chaval de 16 años al que tengas que ayudarle en todo continuamente», aclaró después el «7» de España. «Es buena gente, es divertido, hace bromas con nosotros, es alegre y no parece que tenga 16 años», añade Morata.

Sin embargo, tiene 16 años y en lugar de estar jugando en Valladolid con la absoluta la fase de clasificación para la Eurocopa del próximo verano lo normal es que estuviera en Indonesia disputando el Mundial sub 17 junto a su compañero en el Barcelona Marc Guiu.

«Estoy muy cómodo en la selección, con compañeros que me ayudan mucho. Estoy muy feliz por vestir esta camiseta», reconocía después del partido de Chipre, en el que volvió a marcar. El suyo fue el primer gol del partido, en una acción plena de talento y de sangre fría. «He visto la pelota y al portero delante, he recortado para quedarme solo y estoy muy contento por el gol y por el equipo», explicaba con naturalidad. Como si fuera fácil. Como si fuera lo más normal del mundo que un chaval que en julio cumplió los 16 años y que hace poco más de año y medio debutó con la selección sub15 estuviera jugando en el Barcelona y en la selección absoluta. Se ha saltado casi todos los procesos. Debutó con la sub ‘17 que dirigía Julen Guerrero con 15 años, tres meses y tres días y nueves días después debutaba con la sub ‘19. Tiene 16 años, pero no lo parece.