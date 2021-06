Diakhaby se ofrece para abandonar el Valencia

El conjunto che deberá ingresar 26 millones de euros este verano y uno de los futbolistas por los que escuchará ofertas es por el central de 24 años. Mouctar Diakhaby ven con buenos ojos cerrar su etapa en el Valencia y ya se está ofreciendo en la Premier League.

Aún así, el defensor ha puesto su futuro en manos del conjunto che. “No sé si estaré el año que viene, depende de lo que quiera el club”, ha comenzado diciendo Mouctar Diakhaby en Onze Mondial. No obstante, ha agregado: “Luego en relación a mi evolución, me pregunto... Desde que estoy en Lyon, me gustan los clubes ingleses por mi perfil. He tenido algunas propuestas. La Premier League es una liga que me atrae”.

El Mónaco también quiere llevarse a Diakhaby del Valencia

El galo ha cambiado recientemente de agencia de representación. Mouctar Diakhaby se ha unido a VV Consulting, empresa creada por el empresario Vadim Vasilyev, exdirector deportivo, exvicepresidente del Mónaco, y exasesor del presidente y propietario del cuadro monegasco. Vadim Vasilyev reside en Mónaco y eso es algo que podría aprovechar el central del Valencia para regresar a la liga francesa. El club de Mestalla, por su parte, se conformaría con recuperar parte de los 15 millones de euros que pagó por Mouctar Diakhaby en 2018 al Olympique de Lyon. Habrá que ver si algún club de la Premier está dispuesto a alcanzar dicha cantidad para llevarse al defensor del Valencia. De momento, Mouctar Diakhaby tiene contrato hasta 2023.