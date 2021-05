Jesé presume de ser el único español que se ha gastado 400.000 euros en este exclusivo coche

Aunque el delantero de 28 años recalaba en LaLiga SmartBank en el mercado invernal tras su paso por el PSG, su poder adquisitivo sigue siendo el de una estrella y no el de un jugador que milita en Segunda División. Pese a que Jesé Rodríguez sólo tiene contrato con Las Palmas hasta el final del presente curso, y pese a que su rendimiento ha caído en las últimas jornadas, el que fuera jugador del Real Madrid se ha comprado un exclusivo coche valorado en 400.000 euros.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Sergio Ramos ya sabe lo que debe pasar si quiere volver a dejar embarazada a Pilar Rubio

Se trata de Lamborghini Urus Mansory Venatus. Según Deportes Cuatro, Jesé Rodríguez será el único español que posea este exclusivo coche.

Jesé se ha bajado el sueldo para jugar en Las Palmas

“Hemos hecho las cosas desde la mesura, la responsabilidad y de forma silenciosa. Jesé está muy ilusionado y no va a desaprovechar la oportunidad en estos meses. Económicamente no es una operación difícil, la he podido llevar al terreno que a la Las Palmas le interesaba y para él no es importante esa parte”, aseguraba Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas poco después de que se hiciera oficial su fichaje.

Pepe Mel, técnico del conjunto canario, y Luis Helguera, su director deportivo, se han mostrado satisfechos con el rendimiento de Jesé Rodríguez, por lo que es muy probable que éste renueve. “Ha llegado con mucha humildad. Está involucrado y sabe que tiene una oportunidad. Jesé no está en Las Palmas por dinero, sino por recuperar el hambre y por ser un buen jugador. Yo le dije desde el primer momento que quería ayudarle y en mí va a tener un amigo”, decía el técnico madrileño. “Jesé se está transformando en un líder. Viene el primero, se va el último. Estábamos convencidos que a la larga daría rendimiento”, señalaba, por su parte, Luis Helguera.