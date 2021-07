Nuevo guiño de Giovanni Simeone al Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

Al delantero de 26 años se le ha quedado pequeño el Cagliari y suena con fuerza para reforzar el Olympique de Marsella de Sampaoli. Aún así Giovanni Simeone no esconde que le “encantaría jugar en el Atlético de Madrid”.

Así lo ha reconocido el argentino en Radio Colonia, donde ha manifestado que iría al conjunto rojiblanco aunque no fuera su padre el entrenador. Además de en el Atlético de Madrid, a Giovanni Simeone le gustaría tener una segunda oportunidad en River Plate en el futuro. “Mi idea es seguir en el continente por un tiempo pero cuando pienso en volver a la Argentina lo vínculo con River, porque cuando estuve ahí no tenía experiencia y no pude demostrar todo lo que quería”, añadía.

El Celta de Vigo habría preguntado por Giovanni Simeone

Si bien el atacante no parece ser, a día de hoy, una opción para el Atlético de Madrid, si lo es para el Celta de Vigo. El cuadro celeste habría preguntado por él al Cagliari, tal y como contamos en LAOTRALIGA, después de que lanzara otro guiño a Eduardo Coudet, su técnico. “Es un tipo simple que conmigo ha tenido gestos como comunicarse desde el primer día que llegué, sin tener ninguna obligación, y poder charlar un rato con él. Son actos que lo hacen más grande aún. Le ha cambiado la cara al Celta y le ha impuesto otra ambición”, comentó sobre él.

“Mi viejo me dijo que fuera a Italia por una temporada o dos, donde la liga es muy dura para los delanteros y donde marcar cuesta el doble, para estar más preparado para España o Inglaterra”, agregó entonces Giovanni Simeone mostrándose abierto a recalar en LaLiga Santander.