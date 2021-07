Fútbol

Munir no quiere volver al Alavés y se convierte en un problema para el Sevilla

Aunque el conjunto hispalense tenía intención de incluir al marroquí en su oferta al club babazorro por Joselu, los planes de éste no pasan por regresar al Alavés. Es más, Munir tendría intención de agotar el año de contrato que le resta con el Sevilla para negociar su futuro como agente libre a partir del próximo mes de enero.

Su vuelta al Alavés habría evitado al Sevilla varios problemas con Munir

Esto supone un problema para el Sevilla ya que se quedaría con ganas de hacer caja por el atacante. También de usar a éste como moneda de cambio en ausencia de ofertas que fueran de su agrado. Ésa es la razón que habría llevado al Sevilla a ofrecer a Munir al Alavés por Joselu, y es que el conjunto vasco ha tasado en 20 millones de euros, una cifra que no alcanzará en ningún caso el club de Nervión.

Consciente de ello, y dado que no quieren perder el tren del Sevilla, el agente de Joselu ha dejado claras las intenciones de su representado: “No sé qué es lo que va a pedir el Alavés para dejarlo salir. A mí me transmite el futbolista que quiere salir del club porque cree que ha finalizado su etapa allí. Cada uno ve los toros como quiere. Nosotros queremos salir de allí. Creemos que tenemos una buena oportunidad ahora mismo para salir de allí y es lo que buscamos. Pensamos que es el momento oportuno y vamos a pelear por eso”

Si finalmente Joselu abandonase el Alavés para poder fichar por el Sevilla, se agravaría la situación de Munir, que ya será delicada de por sí con el regreso de Bryan Gil. Y es que el conjunto hispalense podría tener que seguir haciendo frente a la ficha de un futbolista que apenas contará para Julen Lopetegui.