El lateral zurdo de 28 años, por el que el Bournemouth pagó 15 millones de euros en 2018 al Leganés, tiene muchas papeletas para convertirse en el segundo fichaje del cuadro txuri-urdin. Diego Rico ve con buenos ojos regresar a LaLiga Santander, lo que ha facilitados las negociaciones entre la Real Sociedad y el conjunto inglés.

Según Onda Vasca, el defensor aterrizará en Anoeta para competir con Nacho Monreal por un puesto en el once. La llegada de Diego Rico podría propiciar la salida de Aihen Muñoz, que no goza de la confianza de Imanol. La Real Sociedad ya quiso fichar al lateral cuando jugaba en el Leganés, aunque fue el Bournemouth el que pujó con más fuerza con él. También el pasado verano Diego Rico fue una opción para la Real Sociedad, aunque ésta no termino de concretarse.

Diego Rico será el segundo fichaje de la Real Sociedad

La Real Sociedad ha fichado para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera, al guardameta australiano Matthew Ryan, procedente del Brighton inglés, que acompañara a Alex Remiro en la portería realista.

La salida de Miguel Ángel Moyá a finales de la pasada temporada dejaba un hueco por llenar en la plantilla txuri urdin, que ocupará ahora un guardameta que es internacional con su país, tuvo grandes momentos en su anterior equipo y jugó también en Valencia y Arsenal entre otros clubes.

El nuevo guardameta de la Real Sociedad ha declarado, a la televisión del club, que viene “con mucha ilusión a un equipo que está haciendo cosas grandes en las últimas temporadas y al que yo puedo aportar”.

“Voy a trabajar duro y a competir para lograr unos objetivos ambiciosos”, señaló rotundo en perfecto castellano el portero australiano, que conoce el idioma tras su etapa en Valencia.