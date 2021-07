Deportes

Edu Aguirre cuenta a Lorena Castell cómo fueron sus vacaciones con Cristiano Ronaldo

Las redes sociales han hecho que las vacaciones de los futbolistas estén en boca de todos. Cómo no, también las de Cristiano Ronaldo, que ha pasado unos días en Mallorca junto a Georgina Rodríguez. El delantero de la Juventus aprovechó su regreso a España para ver a viejos amigos como es el caso de Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito. Lorena Castell no se ha cortado a la hora de preguntar a su compañero por los días de relax que han compartido.

“¿Cómo fueron esas vacaciones? Porque veo mucho abdominal... No me digas, por favor, que seguíais entrenando también hasta en el barco”, le ha preguntado la presentadora de Zapeando a Edu Aguirre.

“No, hombre. Se entrena siempre. Si tú estás con el mejor jugador del mundo, ¿Cómo no vas a entrenar? Hay que entrenar y mantenerse en forma. Entre amigos, muy bien. Estuvimos unos días juntos y maravilla”, ha sido la valoración del periodista de los días que ha pasado junto a Cristiano Ronaldo.

Las redes sociales, testigo del encuentro entre Edu Aguirre y Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez fue la persona que compartió la fotografía en la que se veía a Edu Aguirre en el barco de Cristiano Ronaldo. El periodista de El Chiringuito defendió a ultranza en el programa al portugués, estableciendo con él una bonita amistad durante su etapa en el Real Madrid. Aunque en la instantánea no salía Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre subió más tarde otra en la que se podría ver al delantero de la Juventus.