El Atlético de Madrid anuncia el fichaje de Rodrigo de Paul

Deportes

Tal y como avanzamos en LAOTRALIGA, el centrocampista de 27 años, tras proclamarse campeón de la Copa América con Argentina, ha regresado a España de la mano del conjunto rojiblanco. Rodrigo de Paul, que actualmente jugaba en el Udinese, lo había hecho anteriormente en el Valencia. Ahora ha firmado con el Atlético de Madrid para las próximas cinco temporadas. El precio de sus traspaso todavía no ha trascendido.

Noticias relacionadas Laotraliga. Rafa Mir gana enteros para convertirse en el nuevo delantero del Atlético de Madrid

El comunicado del Atlético de Madrid sobre el fichaje de Rodrigo de Paul

“El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Udinese para el traspaso de Rodrigo de Paul. El futbolista, nacido en Sarandí (Argentina, 24 de mayo de 1994), firma por las próximas cinco temporadas”, ha comenzado diciendo el cuadro colchonero.

“Estoy muy feliz, voy al campeón de LaLiga y sé de la responsabilidad que ello conlleva. Es un gran paso en mi carrera futbolística. Además en el momento en el que llegó, después de ganar la Copa América. Eso me da más fuerza para cumplir con todas las expectativas. Soy un apasionado del fútbol, y además por mi paso por el fútbol español, conozco muy bien al Atlético, sin contar con todos los amigos y compañeros que tengo que juegan en España”, ha señalado Rodrigo de Paul en declaraciones a la web oficial del conjunto rojiblanco.

“Correa es un gran apoyo para mí. Me habló extremadamente bien del Atlético, de todo el club. Y sobre todo me enorgullece ir a un club con una afición que lo hace ser tan grande. Cuando empezaron a salir rumores sobre mi llegada al Atlético, los comentarios y mensajes de cariño que me hicieron llegar los atléticos fueron innumerables. Sé que es una afición que siempre está ahí, apoyando. Que ya me hayan demostrado tanto me hace sentirme ya parte de la familia rojiblanca y estoy seguro que me hará más fácil la adaptación”, ha explicado el argentino.

“Estoy muy contento de poder trabajar a las órdenes de Simeone. Primero por la clase de entrenador que es, uno de los mejores. Yo amo el fútbol y lo vivo día a día, y que te dirija un entrenador del calibre de Simeone es un privilegio. Además te da orgullo de compatriota, me gusta estar a sus órdenes porque nací viéndolo jugar con la camiseta de la selección argentina”, ha finalizado Rodrigo de Paul.

Rodrigo de Paul es el segundo fichaje del Atlético de Madrid

Anteriormente a Rodrigo de Paul, el cuadro colchonero había anunciado el fichaje de Marcos Paulo, al que también ha firmado por cinco temporadas. El atacante de 20 años ha recalado en el Atlético de Madrid a coste cero tras acabar contrato con el Fluminense. El brasileño tendrá una oportunidad con el primer equipo después de que Vitolo haya recalado en el Getafe.