Mariano y Lucas Pérez, posibles sustitutos de Loren en el Betis

Fútbol

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el Betis va a ceder a Loren Morón al Espanyol, que va a hacerse cargo de la totalidad de su ficha. No obstante, el atacante no saldrá si el conjunto verdiblanco no ata antes a un sustituto. Mariano Díaz y Lucas Pérez serían las opciones favoritas del Betis para reforzar su delantera.

Noticias relacionadas Redes sociales. Georgina Rodríguez sorprende defendiendo públicamente a Edu Aguirre

Aunque el Real Madrid no cuenta con el primero, éste se ha negado a abandonar el conjunto blanco. Es por ello por lo que el cuadro merengue escucha ahora ofertas por Jovic. Aún así el Betis no descarta que su situación cambie antes de que cierre el mercado, lo que le daría opciones de hacerse con sus servicios pese a que su elevada ficha también supone un hándicap.

Más asequible para el Betis resultaría fichar a Lucas Pérez, y más después de que el Alavés haya rescindido su contrato. El atacante de 32 años recalaría a coste cero, aunque podría exigir una prima de fichaje o un elevado salario. Precisamente con esto último ha tentado el Fenerbahçe a Lucas Pérez. En LaLiga Santander, el Rayo Vallecano, club en el que ya militó el gallego, también está dispuesto a hacerse con sus servicios.

La llegada de Mariano o de Lucas Pérez al Betis llevaría a Loren Morón al Espanyol

La cesión de Loren Morón costará al cuadro perico cerca de 2 millones de euros. El atacante tendrá a Raúl de Tomás y a Dimata como competencia. Será el cuarto fichaje del Espanyol tras Aleix Vidal, Sergi Gómez y Manu Morlanes.