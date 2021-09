El Celta de Vigo intentó fichar a Rafinha y a Falcao

Fútbol

Felipe Miñambres, director deportivo del Celta de Vigo, aseguró este miércoles que al club gallego no han llegado “ofertas formales” ni por el internacional peruano Renato Tapia ni por el central mexicano Néstor Araujo. También ha explicado por qué no ha fichado a Rafinha y a Falcao.

“Es un mercado en el que mucha gente pregunta, te habla sobre jugadores para tratar de tener varias opciones, pero ofertas formales no han llegado ni por Tapia ni por Araujo”, explicó el máximo responsable del área deportiva.

Tapia llegó el pasado verano a Vigo como agente libre tras desvincularse del Feyenoord, y pronto se convirtió en una pieza indiscutible en el once celeste, tanto para Óscar García Junyent como después para Eduardo Coudet.

En su primera experiencia en LaLiga Santander, el mediocentro peruano disputó 32 partidos, todos ellos como titular -2.710 minutos de juego- a pesar de perderse las últimas jornadas por una lesión muscular.

El Celta de Vigo y Rafinha y Falcao

En su comparecencia ante los periodistas, Miñambres confesó que le “hubiera encantado” firmar al brasileño Rafinha Alcántara (PSG) pero su alto salario hizo “imposible” su regreso a Balaídos, en donde ya jugó en dos etapas anteriores.

El director deportivo del Celta de Vigo no escondió el interés por el delantero colombiano Radamel Falcao, “no sólo en este mercado, también en el último invernal pero no teníamos plazas libres de extracomunitario”.

“No era un mercado tan fácil como en años anteriores porque hay mucha menos capacidad económica y todos los clubes han esperado hasta el último día para los movimientos”, indicó Miñambres, que eludió confirmar la llegada del internacional mexicano Orbelin Pineda (Cruz Azul) en el mercado invernal.

“Es un jugador apetecible porque es un futbolista importante en su selección, lo estamos siguiendo y su seleccionador es amigo. Es un jugador que ha demostrado su importancia en la Copa Oro y lo estamos siguiendo, pero si va a jugar con nosotros en enero no te lo puedo decir”, respondió.