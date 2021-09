Iraola, la posibilidad de entrenar al Athletic y la llegada de Falcao al Rayo

Fútbol

Andoni Iraola, por su pasado rojiblanco, fue relacionado en varias ocasiones con el conjunto vasco antes de la llegada de Marcelino a su banquillo. Aprovechando el encuentro que enfrentará a su equipo con el Athletic ha sido cuestionado por la posibilidad de entrenar a su exequipo en el futuro. También por el fichaje de Radamel Falcao por el Rayo Vallecano.

Noticias relacionadas Televisión. La Resistencia reconoce haber gafado a Carlos Soler y a Aitana

En lo que respecta al Athletic, Andoni Iraola ha señalado en una entrevista para MARCA: “Soy siempre muy respetuoso. Tienen un pedazo de entrenador y como aficionado pienso que ojalá le vaya muy bien a Marcelino. Los entrenadores no podemos hacer panes ni a corto plazo. Hay que ir ganando las cosas día a día. No te puedes hacer más películas”.

Además de hablar del Athletic, Iraola se ha referido a la llegada de Falcao al Rayo

Sobre la llegada de Falcao al Rayo Vallecano, ha comentado: “Es un jugador que ha conseguido muchas cosas en su carrera y mediáticamente, la mitad de las preguntas que me hacéis son sobre él. Es algo normal. El Rayo no suele tener jugadores con este historial. Él ha venido desde el primer momento para ayudar al equipo con ganas de integrarse y ese proceso está siendo muy rápido. Somos conscientes de la calidad de Radamel. De su relación con el gol. Tenemos que intentar sacarle todo el jugo. No hubo mucho tiempo para poder opinar”.

A su llegada al Rayo Vallecano, Radamel Falcao dijo que tenían equipo para aspirar a algo más que a la permanencia, algo a lo que también se ha referido Andoni Iraola: “Tenemos que ser realistas y ser conscientes de dónde estamos. Venimos de tres resultados positivos, pero lo normal es que estemos en el límite. No nos sobra nada. Si no somos competitivos y mantenemos los pies en el suelo nos podemos equivocar”.