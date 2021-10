“Fui el primero en apoyar la decisión de destituir a Paco López”

Fútbol

El presidente del Levante, Quico Catalán, explicó que tras recibir un informe del área deportiva del club que aconsejaba “un giro” en la dirección del equipo, fue “el primero” en votar en el consejo de administración para “apoyar” la decisión de destituir a Paco López y aseguró que hubo unanimidad en los consejeros.

“El respaldo que tenía Paco era máximo, total y pleno, pero cambia a raíz de unas valoraciones. Tras el partido del Mallorca, el sábado, le traslado al área deportiva que quiero saber su opinión y el domingo emiten un informe que dice que hay que dar un giro y convoco un consejo que procede, como siempre ha procedido desde hace doce años. Escucha, valora, da su opinión y cuando el área deportiva traslada una valoración de un cambio pregunta, ‘requetepregunta’ y respalda”, apuntó.

Catalán defendió que cuando el 15 de septiembre dijo que López tenía un respaldo “total” era “verdad”, pero que “dejó de tenerlo” tras el informe del área técnica.

El presidente mandó en el inicio de la rueda de prensa de presentación de Javi Pereira como nuevo entrenador del club “un mensaje de agradecimiento profundo” a Paco López y a su cuerpo técnico.

“Estos más de cuatro años que hemos estado juntos han sido muy bonitos pero por desgracia el fútbol te lleva a momentos como este en los que tomas decisiones porque necesitas un cambio”, aseguró.

Además, explicó que le dio la oportunidad de intervenir en el comunicado del club para anunciar su decisión y de decidir si quería que le acompañaran en la rueda de prensa de despedida.

“Estuvimos donde él quiso que estuviéramos. Seguramente, lo que no se vio fue lo más importante. El que entienda que hice un papel está muy confundido, nos pillaron en un abrazo sin lágrimas y no nos pillaron en otro con lágrimas”, desveló.

Catalán dio la bienvenida a Pereira y dijo que su elección fue sencilla porque fue el único nombre que presentó el área deportiva.

“Es un reto apasionante, mantener al Levante en la elite. Conoces la casa, disfrutaste de dos años preciosos. Hemos cambiado un poco, nos hemos hecho más mayores, tenemos menos pelo o lo tenemos más blanco, pero te encuentras con un club con ganas de seguir entre los grandes”, le dijo.

“Llegas a un club con un gran vestuario, con grandes personas. Trabajar juntos y remar y remar es la única manera de salir de una situación complicada”, añadió.

Catalán dijo que los “chillidos” que hubo cuando no consiguieron adelantar su llegada por la cuarentena que debía cumplir en China puede que se oyeran “fuera del estadio” y admitió que si Pereira no hubiera tenido una cláusula para salir en cualquier momento del club chino al que dirigía (y que no hubo que usar) no se habrían aventurado en la operación.

“Para él era muy importante no poner el dinero e irse sino explicarlo a los dueños del club. Si no hubiera estado esa cláusula, seguramente no nos podríamos haber aventurado, porque dependíamos de un tercero”, explicó.

Respecto a la cuarentena dijo que el entrenador pensaba que podría abandonar el hotel donde estaba en una ambulancia y subirse al avión pero no fue posible aunque se hicieron todas las gestiones para intentarlo. “Se ha hablado con todo el mundo mundial”, afirmó.

Por su parte, Manolo Salvador, responsable del área deportiva, dijo que conocían a Pereira por sus dos años en el club y aseguró que el equipo necesita “un entrenador como él”.

“La destitución de Paco fue una decisión muy delicada y quiero agradecer su trabajo porque el Levante ha disfrutado mucho y ha jugado muy bien con él pero los resultados mandan y hacía falta un giro”, concluyó.