Luis Enrique reconoce haber sido injusto no convocando a este futbolista

Deportes

Marcos Alonso, lateral de 30 años del Chelsea, no estará con España en sus finales frente a Grecia y Suecia, donde la Selección se juega su billete directo para el Mundial de Catar. Cuestionado al respecto en rueda de prensa, Luis Enrique, que ha apostado por Jordi Alba y por José Luis Gayà en su demarcación, ha reconocido haber sido injusto con el madrileño.

“El lateral izquierdo me ha costado, porque Marcos Alonso se lo ha ganado y es un poco injusto porque podría haber sido titular en los dos próximos partidos. Pero tanto Gayá como Jordi Alba saben que no se pueden dormir, porque si lo hacen se les pasa el tren. Marcos Alonso merecía estar aquí y ser titular, y he sido injusto y lo lamento. Pero por detalles pequeños he optado por Jordi Alba y Gayá, pero cuento con Marcos Alonso”, señalaba el técnico asturiano.

De cara a los partidos frente a Grecia y a Suecia, Luis Enrique manifestaba: “Estos partidos contra Grecia y Suecia sí me generan presión, bastante más que la final de la Nations League. Eso fue un premio, y ahora nos jugamos el Mundial. Intentaré que no llegue a los jugadores. Habrá presión en los dos próximos partidos. Dependemos de nosotros, porque ganando los dos partidos nos metemos. Grecia es sólida y en casa es complicada. Suecia es un rival directo y de momento va líder. Merecimos ganar en su país, pero no se dio. Los jugadores tienen que aprender a convivir con la presión de jugar para ir a un Mundial”.