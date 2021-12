Mendilibar, favorito para convertirse en el nuevo entrenador del Levante

Fútbol

Aunque tras la salida de Javier Pereira ha sido Alessio Lisci el que ha tomado las riendas del Levante, el cuadro granota sigue buscando nuevo entrenador. Una de las opciones que barajamos, tal y como contamos en LAOTRALIGA, es la de José Luis Mendilibar, que el pasado verano dejó el Eibar tras seis temporadas en el equipo armero.

Pese a que el Levante todavía no tiene nuevo director deportivo, que será el que decida el nuevo entrenador, la SER afirma que José Luis Mendilibar es el favorito para hacerse cargo del banquillo del club valenciano. Sería la segunda etapa del de Zaldibar en el Levante, que ya dirigió al equipo durante ocho partidos en la temporada 2014-2015.

Las alternativas del Levante a José Luis Mendilibar

Además de José Luis Mendilibar, otros dos técnicos que han sido relacionados con el cuadro granota son Abelardo y Sergio González. En lo que respecta al primero, se encuentra sin equipo tras su segunda etapa en el Alavés a la espera de una oportunidad para entrenar en Primera División. Lo mismo sucede con Sergio González. Sin equipo tras su paso por el Real Valladolid, descartó recientemente una oferta del Leganés ya que se estaba recuperando de una operación quirúrgica.

La decisión última sobre quién será el próximo entrenador del Levante la tomará el nuevo director deportivo. Para este cargo los que suenan son Miguel Ángel Gómez (ex del Real Valladolid), Nico Rodríguez (ex del Elche), Robert Fernández (ex del Barcelona) y Fran Garagarza (ex del Eibar). Precisamente de la mano de este último podría llegar al Levante José Luis Mendilibar, con el que formó una gran dupla en el Eibar.