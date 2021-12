Joao Félix estudia propuestas para dejar el Atlético en enero

Deportes

Aunque el Atlético de Madrid no tiene ninguna intención de desprenderse de Joao Félix a mitad de temporada, el futbolista portugués considera que el sistema de Simeone no favorece a su juego. Es por ello por lo que el entorno del atacante estudia propuestas para abandonar el cuadro colchonero en el mercado invernal.

Así lo asegura el diario AS, que afirma que Joao Félix considera que no podrá mostrar su mejor versión si sigue en el Atlético de Madrid. Tras alzarse con el Golden Boy en 2019, el luso ha visto frenada su progresión por el estilo de juego de Simeone. Joao Félix no termina de encajar y podría decirse que no es titular indiscutible, por lo que su presencia en el Mundial de Qatar podría peligrar si persiste este situación.

La Juventus quiere sacar a Joao Félix del Atlético de Madrid

Una de sus bazas para abandonar el Atlético de Madrid en el mercado invernal, tal y como contamos en LAOTRALIGA, podría ser la Juventus. El agente de Joao Félix ya llevó en su día a Cristiano Ronaldo al equipo italiano y ahora podría hacer lo propio con su compatriota. Se trataría de una operación similar a la que hicieron Juventus y Atlético de Madrid por Álvaro Morata. La escuadra transalpina pagaría una cantidad por su préstamo y se reservaría una opción de compra por el luso. Y es que se antoja complicado que cualquiera de los equipos que quiere a Joao Félix pueda poner sobre la mesa, en el mercado invernal, los 127 millones de euros que pagó el Atlético de Madrid por él al Benfica.