Cuatro perturbados agreden a José Sanchís, a Álvaro Benito y a Gustavo López durante la retransmisión del Oporto – Atlético

El Atlético de Madrid logró su pase para octavos de final de la Champions League al imponerse por 1-3 al Oporto en el Estadio do Dragao. Este resultado ha dejado fuera de la competición al equipo portugués, que recala en la Europa League como tercero. Aún así el malestar de los aficionados lusos fue notable y hubo quienes traspasaron la línea. Y es que varios hinchas del Oporto se colaron en la cabina de retransmisión de Movistar para agredir a José Sanchís, Álvaro Benito y Gustavo López tras el tercer gol del Atlético de Madrid.

“Tranquilo, estate tranquilo”, le dijeron a uno de ellos. “Nos están agrediendo aquí cuatro perturbados, gente muy exaltada”, explicaba el comentarista José Sanchís solicitando la intervención de la seguridad del estadio. “Estate tranquilo, estate tranquilo”, insistían, por su parte, tanto Álvaro Benito como Gustavo López.

“Se está poniendo la cosa fea”, reconocía el comentarista de Movistar. “Mira que llevamos años haciendo esto y no había pasado la vida. Se ha exaltado la cosa y nos ha tocado pagar el pato a nosotros. Por suerte no nos han enganchado bien. Me han arrancado la capucha pero poco más”, proseguía. Elegante, José Sanchís quiso aclarar que dichos aficionados no representaban a nadie y pidió perdón por algo tan “poco académico” como hablar de lo que no se ve en pantalla.

La victoria del Atlético de Madrid ante el Oporto

El Atlético de Madrid logró el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones después de superar este martes al Oporto en el Estadio do Dragao (1-3), en un duelo en el que Antoine Griezmann adelantó a los de Diego Pablo Simeone y en el que Correa y De Paul sentenciaron en el tramo final, y de que el Milan cayese ante al Liverpool (1-2).