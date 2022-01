¿Se han separado Garay y Tamara Gorro por culpa de una infidelidad?

El ex de Real Madrid y Valencia están en boca de todos después de que este lunes anunciaran su separación. Es por ello por lo que Tamara Gorro ha querido intervenir en Sálvame para pedir respeto para Ezequiel Garay.

La segoviana contactó por WhatsApp con Lydia Lozano, que hizo pública su conversación. “Me dice ‘cariño, por favor, cuidad mucho a Eze, es un hombre extraordinario”, desveló la colaboradora.

Lydia Lozano no pudo resistirse a la tentación de preguntarle a Tamara Gorro si una infidelidad estaba detrás de su separación con Ezequiel Garay. “No cariño, pero no quiero que sufra por nada, él no está acostumbrado al medio, es solo eso”, agregó la influencer.

La periodista Pilar Yuste, por su parte, añadía sobre Tamara Gorro y Garay: “Ezequiel para Tamara era Dios, no se puede dejar un matrimonio como el suyo con toda la familia, es que son una piña, son todos uno”.

El mensaje de Garay a Tamara Gorro

Después de que la segoviana hiciese pública su separación, Ezequiel Garay escribió en sus redes sociales: “No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos doce años maravillosos”.

Anteriormente, Tamara Gorro había comunicado: “Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar. Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos. Y es parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido”.

“Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos”, finalizó.