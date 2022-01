A Jorge Cuenca le surge un pretendiente de altura

El Villarreal cedió al central de 22 años al Getafe el pasado verano y aunque el rendimiento del conjunto azulón no está siendo el esperado, las actuaciones del defensor en el equipo madrileño no están pasando desapercibidas. Tanto es así que Jorge Cuenca se ha colado en la agenda del Milan.

Es más, el cuadro rossonero podría intentar su fichaje en el mercado invernal pese a implicar una negociación a tres bandas con el Getafe y con el Villarreal. No obstante, la prioridad del Milan sería Sven Botman. Por tanto, para el equipo italiano Jorge Cuenca es una alternativa al central del Lille de la misma forma que lo es Japhet Tangana, del Tottenham.

Las opciones de Jorge Cuenca

Cabe señalar que la cesión de Jorge Cuenca al Getafe no incluye opción de compra, por lo que el defensor deberá regresar al Villarreal en verano. Habrá que ver si entonces Unai Emery tiene a bien hacerle un hueco en su plantilla o si el club opta por hacer caja por él. Tras haber disputado 17 encuentros con el Getafe, no parece que a Jorge Cuenta vayan a faltarle pretendientes si el submarino amarillo opta por esta segunda opción. De momento el Milan ya está tras sus pasos. ¿Seguirá dispuesto a intentar su fichaje en verano si no lograrse hacerse con sus servicios en enero?

El que sí podría abandonar el Getafe en el mercado invernal, tal y como contamos en LAOTRALIGA, es Nyom, con el que no cuenta Quique Sánchez Flores.