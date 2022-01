Evra habla de la homosexualidad en el fútbol y señala a Fernando Llorente

La autobiografía de Patrice Evra ‘I love this game’ está dando mucho de qué hablar. En ella, además de contar los abusos sexuales que sufrió con 13 años, habla de la homosexualidad en el fútbol y de Fernando Llorente, con el que coincidió en la Juventus.

Según Patrice Evra: “Debería haber más libertad de expresión sobre el tema de la homosexualidad. En todos los clubes en los que he jugado, había una media de dos jugadores homosexuales. ¿Por qué no salieron? Porque si lo hacían, su carrera estaba acabada”.

El vestuario de la Juventus puso en duda la masculinidad de Fernando Llorente

Para explicar por qué la homosexualidad es un tema tabú en el fútbol, el galo no ha dudado en hablar del día en el que Fernando Llorente, ex del Athletic ahora en el Eibar, lloró en un avión: “Eso no significaba que Fernando no estuviera preparado para luchar en un combate. En el fútbol, no puedes mostrar debilidades o diferencias, de lo contrario parecerás vulnerable. Hay una masculinidad tóxica. No nos damos cuenta del daño que hace a la salud mental de los jugadores. Sobre todo porque utilizamos constantemente el vocabulario de la guerra, comparando los partidos con las batallas”.

Que haya futbolistas capaces de burlarse de otros simplemente por llorar, hace que otros no sean capaces de salir del armario. “Cuando estuve en Inglaterra, llevaron a alguien para hablar con el equipo sobre la homosexualidad. Algunos de mis compañeros dijeron: ‘Va contra mi religión, si hay un homosexual en este vestuario, que se vaya del club’”, ha agregado Patrice Evra.