Okay Yokuslu será el siguiente fichaje del Getafe

El conjunto azulón, que en el presente mercado invernal se ha hecho ya con Gonzalo Villar, con Borja Mayoral y con Óscar Rodríguez, está cerca de hacerse también con el centrocampista del Celta de Vigo. Al igual que sus otros tres refuerzos, Okay Yokuslu llegará al Getafe en calidad de cedido hasta final de temporada. Para hacer sitio al turco, el equipo madrileño ha rescindido el contrato de David Timor.

Eduardo Coudet ha confirmado que Okay Yokuslu no viaja a Sevilla porque “seguramente” va a salir del equipo en el mercado invernal, e insistió en que, pese a ello, no espera ningún fichaje más que el ya cerrado del mexicano Orbelín Pineda.

A Okay Yokuslu le resta un año y medio de contrato con el Celta de Vigo. El centrocampista volverá a salir del cuadro celeste en el mercado invernal. El curso pasado se marchó a la Premier League para jugar en el West Brom, con el que disputó 16 encuentros. Habrá que ver si el Getafe se reserva una opción de compra por Okay Yokuslu, al que el Celta de Vigo intentará vender en verano.

La salida de David Timor que facilitará la llegada de Okay Yokuslu

David Timor, centrocampista del Getafe, anunció su desvinculación del club madrileño y firmó por el Huesca, en el que jugará las dos próximas temporadas y media.

El ya exjugador del Getafe se despidió a través de sus redes sociales y lanzó un mensaje dirigido a los aficionados y club del que formó parte desde el verano anterior al inicio del curso 2019-2020.

“Querida familia azulona, ha llegado el día en el que tengo que despedirme de este gran club al que he defendido con compromiso y esfuerzo hasta el final. Ha sido un placer y un orgullo vestir esta camiseta. Hasta siempre”, escribió el jugador de 32 años, que vistió la camiseta del Getafe en 70 partidos oficiales en los que marcó tres tantos y dio una asistencia.