Luis Alberto se ofrece en LaLiga

Aunque el centrocampista de 29 años ha recuperado el protagonismo que perdió en diciembre en la Lazio, sabe que su puesto con Maurizio Sarri puede verse amenazado. Por eso, pese a tener contrato hasta 2025, Luis Alberto no esconde que le gustaría regresar a España. En LaLiga Santander ha sido relacionado con el Sevilla y con el Atlético de Madrid.

“Tengo todavía tres años de contrato, pero lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, me gustaría volver a vivir en España, tengo muchas ganas de volver, a ver si lo hago pronto. Quiero volver a España para sentirme bien físicamente y para divertirme”, ha dicho Luis Alberto en el canal de Twitch de Jijantes FC.

“Siempre se habla de mi futuro si me quiero ir o si me quiero quedar. La verdad es que lo he pasado mal, pero luego se llegó a un acuerdo con el Lazio y ahora estamos trabajando por el bien del equipo. Estamos aprendiendo los conceptos del entrenador lentamente. Como siempre, los resultados ayudan”, ha añadido.

Sobre los equipos por los que ha pasado, Luis Alberto ha comentado: “Siempre digo, el único lugar donde siempre me he sentido bien ha sido Barcelona. Disfruté de todo, en mi trabajo diario. En el Deportivo, en el Lazio, en el Liverpool, la presión es diferente. Allí disfruté viviendo el fútbol. Todos los días. Lo único es que cuando llegué también vino Neymar, realmente no había ninguna posibilidad”.

Luis Alberto y el interés del Sevilla

El gaditano dio sus primeros pasos como futbolista en el Sevilla, donde llegó a debutar con el primer equipo antes de reforzar el filial del Barcelona. Precisamente de la mano del conjunto hispalense Luis Alberto ha estado cerca de regresar a LaLiga Santander según reconoció su representante. “Es verdad, el Sevilla se ha interesado en los últimos mercados. Monchi es pro Luis Alberto, pero no ha cuajado”, declaró al respecto.