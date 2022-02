Iago Aspas reconoce que ganar el Mundial con España no es lo que más ilusión le hace

Aunque el delantero de 34 años no cierra las puertas a la Selección, sabe que cada vez tendrá más complicado ser convocado por Luis Enrique. Tal vez por ello Iago Aspas ha declarado que su sueño, por encima de ganar el Mundial con España, sería ganar la Copa del Rey con el Celta de Vigo.

“Prefiero la Copa del Rey con el Celta antes que el Mundial con España”, comenzó diciendo el de Moaña en una entrevista para El Faro de Vigo. “Llevo luchando por eso desde que entré en el club”, añadió Iago Aspas al respecto.

Iago Aspas y su ausencia con la España

Cuestionado recientemente sobre su ausencia con la Selección, Iago Aspas declaraba: “A veces me lo pregunto. Es una decisión del seleccionador. Cada uno tenemos un seleccionador dentro. Yo no me hubiese llevado en este parón... Pero en la última Eurocopa sí”. “Voy a tratar de seguir haciéndolo bien y ver si llega la oportunidad”, agregó entonces.

Iago Aspas quiere seguir en el Celta de Vigo

Volviendo a la última entrevista, sobre su contrato con el Celta de Vigo que expira en 2023, comentó: “Todos saben que tanto el Celta como yo estamos muy contentos y cuando nos sentemos se arreglará rápido. Ya dije en su día que cuando regresé era para quedarme y siete años después así ha sido”.

Y es que Iago Aspas, aunque no se siente imprescindible sí importante. “Me lo hacen saber mis compañeros y el cuerpo técnico. En los dos partidos en los que no jugué de titular el equipo puntuó”, concluyó el atacante.