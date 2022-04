Rodrigo de Paul no está contento en el Atlético de Madrid y podría salir en verano

Un año después de que el conjunto rojiblanco pagase 35 millones de euros por él al Udinese, el argentino podría abandonar el cuadro colchonero para regresar a la Serie A. Y es que, según Pierpaolo Marino, Rodrigo de Paul no es feliz con el rol al que le ha relegado Simeone en el Atlético de Madrid.

“En el Atlético juega un papel completamente diferente al de Udinese, lo veo más al servicio del equipo, mientras aquí era libre de expresarse. ¿Su futuro? No he hablado con él ni con sus agentes, pero puedo suponer que no puede estar satisfecho con este rol y no me extrañaría verlo en otro lugar, incluso de nuevo en la Serie A, ya que fue donde se encontró a sí mismo”, ha dicho el director deportivo del área técnica del Udinese.

La Juventus quiere negociar con el Atlético de Madrid por Rodrigo de Paul

Según contamos recientemente en LAOTRALIGA, el centrocampista de 27 años podría regresar a la Serie A de la mano de la Juventus. El Atlético de Madrid, por su parte, lejos de querer hacer caja por Rodrigo de Paul, el conjunto rojiblanco busca reforzarse con nuevos centrocampistas. Y es que el Atlético de Madrid prefirió fichar a Antoine Griezmann el pasado verano en lugar de un sustituto para un Saúl Ñíguez con el que no se cuenta para la próxima temporada. Por otro lado, el cuadro colchonero deberá buscar también recambio para Héctor Herrera.

En su primera temporada como rojiblanco, el futbolista de 27 años acumula 42 partidos en el presente curso. En ellos, Rodrigo de Paul ha anotado dos goles y repartido dos asistencias. En su etapa en la Serie A, el argentino jugó un total de 184 encuentros con el Udinese en las cinco temporadas que defendió sus colores. Rodrigo de Paul anotó 34 goles y repartió 39 asistencias. Habrá que ver, por tanto, si el centrocampista ve con buenos ojos regresar a Italia, lo que podría llevar al Atlético de Madrid a negociar su traspaso a la Juventus.