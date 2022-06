Garay sale en defensa de Tamara Gorro: “¿Tiene que suicidarse para que se sepa que es verdad?”

El que fuera futbolista de Valencia y Real Madrid se ha reconciliado con su mujer. Sobre ello ha querido hablar Ezequiel Garay en redes sociales, donde ha roto una lanza en favor de Tamara Gorro.

“Nunca he hecho ninguna declaración sobre lo que lleva sucediendo estos meses. Pero es el momento de hacerlo, porque creo que todo tiene un límite y se está sobrepasando”, manifestaba el argentino en Instagram.

“Cuando mi mujer y yo nos separamos, recibía miles y miles de mensajes de pena, tristeza y apoyo, mucho apoyo... incluidos los medios de comunicación. Hoy estamos juntos de nuevo y se está diciendo que todo era una mentira y nadie se alegra. Estamos viviendo en un mundo al revés, en el que prevalece lo malo, sobre lo bueno. Nos alegramos cuando a las personas les va mal y criticamos cuando les va bien. Pongámonos de acuerdo por favor y demos ejemplo a esta sociedad y a las nuevas generaciones”, añadía Ezequiel Garay sobre su reconciliación con Tamara Gorro.

La defensa de Ezequiel Garay a Tamara Gorro

En defensa de ella, agregaba: “Tuve que aguantar como se especulaba sobre mí y mi separación con mentiras. Dando voz a personas que inventan todo para hacer daño... que triste. También quiero decir que estoy cansado de que se insinúe que la enfermedad de mi mujer es una farsa. ¿Tiene que suicidarse como por desgracia en otros casos, para que se sepa que es verdad? ¿qué narices está pasando en este mundo? Ojalá fuese una mentira, porque no le deseo a nadie lo que ella está viviendo desde años, y por supuesto yo también como compañero de vida. Pero como ahora empieza a sonreír, ya no vale, ya es mentira... Todo esto es lo que provoca que no se avance en las enfermedades mentales, la duda”.

“Dejemos que la gente se pelee, se arregle o se separen de por vida. Estoy convencido de que viviremos en un mundo mucho mejor. Termino diciendo que respeto el trabajo y la opinión de cada uno (incluidos los medios) y así siempre lo mostré, pero la mentira no. Muchas gracias. Sed felices”, concluía Ezequiel Garay.