El Málaga quiere convertir a Rubén Castro en su fichaje estrellas

El delantero de 40 años mantiene su idilio con el gol. En dos temporadas con el Cartagena, club al que llegó procedente de Las Palmas, Rubén Castro anotó 19 goles en la primera y 40 en la segunda. Los registros del canario no han pasado desapercibidos para el Málaga, que quiere convertirle en su fichaje estrella para la próxima temporada.

Noticias relacionadas Orgullo 2022. Futre felicita a Buyo por el Día del Orgullo y éste le responde

Así lo asegura la COPE, que señala que Rubén Castro tenía pactada con el Cartagena su renovación. Para evitar que ésta se firme, el Málaga ha tentado con 700.000 euros al atacante y en el club de la Costa del Sol son optimistas en cuanto a su llegada.

Rubén Castro y por qué no se retiró en el Betis

Cuestionado sobre por qué no se había retirado en el Betis, Rubén Castro declaraba en 2021: “Los años en el Betis dieron para mucho. Es donde he triunfado, me sentí querido y soy el máximo goleador de la historia de un club tan importante como el Real Betis, algo que no es nada fácil. Para mí, es mi casa y cuando deje el fútbol volveré a la ciudad para vivir allí”.

“Siempre dije que mi ilusión era colgar las botas en el Real Betis o en Las Palmas, el equipo de mi tierra. Pero por una cosa u otra no se dieron las circunstancias para que renovase y me tuve que buscar la vida en otro club”, añadió Rubén Castro justificando su fichaje por el Cartagena. ¿Iniciará ahora una nueva aventura de la mano del Málaga?