Estando el Athletic en descenso… ¡Munian se disfrazó para animar a otro equipo!

El futbolista de 29 años del Athletic concedió una divertida entrevista a Dani Martínez. Éste le preguntó si alguna vez se había disfrazado para que no le reconocieran e Iker Muniain no dudó en admitir que lo había hecho para ver un partido entre River Plate y Boca Juniors.

“”A ver cómo cuento esto yo...”, comenzó diciendo el atacante del Athletic en Movistar. “Era un partido de Copa Libertadores, es como si fuera la Champions League, pero en Sudamérica. Una final esperadísima, que se debía de jugar en Argentina, pero el día que jugaron el partido hubo peleas entre las aficiones. Yo soy muy fanático de River Plate. Entonces dije: ‘Hostia, traen aquí el partido, tengo que ir a Madrid a ver ese partido. Tengo que estar con mi equipo alentando”, prosiguió.

Muniain jugaba al día siguiente con el Athletic

Iker Muniain, que jugaba un partido al día siguiente, hizo alusión a la situación del Athletic: “Nosotros estábamos en descenso, era diciembre, el equipo estaba horrible, habían echado al entrenador... La peor situación que te puedes imaginar”. “Llamé a Omar, una persona de confianza, y le dije que alquiláramos una furgoneta para ir a Madrid. Llegamos y había 50 mil personas de River Plate... No podía ir así con la cara descubierta. Me cogí una peluca, unas gafas, una gorra y una bufanda y salimos a la calle. Fui como un barra brava”, confesó.

“Fuimos con los hinchas de River Plate y había un control de seguridad. Entonces, estaba la Policía Nacional esperando. Llego yo con mi peluca, mis gafas, se me queda mirando un policía y pienso que me ha reconocido. Me mira la cara y me dice ‘pase pase’. Cuando llevo 50 metros me doy la vuelta y el policía está mirándome”, concluyó Iker Munian.