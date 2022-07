Duro ataque de la prensa francesa contra Joaquín

El partido amistoso que disputó el Betis contra el Olympique de Marsella en Inglaterra ha puesto en el ojo del huracán a su capitán. Joaquín tuvo un encontronazo con Matteo Guendouzi que propició una tangana entre futbolistas de ambos equipos. Aunque el centrocampista del Betis quiso quitar hierro al asunto en redes sociales, la prensa francesa no dudó en arremeter con dureza contra él.

“Me vas a vacilar de pelo melena”, fue el mensaje que publicó Joaquín en redes sociales haciendo gala de su particular sentido del humor. Dicho comentario no gustó a la prensa francesa, que escribió sobre el capitán del Betis: “Joaquín tiene 41 años. Tal vez un poco menos de edad mental”.

🇪🇸 Joaquin a 41 ans. Peut-être un peu moins en âge mental. https://t.co/GRPtF3PrJc — RMC Sport (@RMCsport) July 28, 2022

El Betis de Joaquín no conoce la victoria en pretemporada

El Betis continúa sin conocer la victoria después de tres partidos de pretemporada, saldados con dos empates y una derrota, después de la igualada arañada este miércoles frente al Olympique de Marsella gracias al canterano Rodri en la última jugada del encuentro.

Las primeras oportunidades del partido fueron para un Betis que mandó al inicio y que, en el minuto 3, estuvo a punto de aprovechar un error en el despeje de Isaak Touré, central marsellés, pero Willian José remató contra el guardameta Rubén Blanco.

Poco después, el portero recién fichado al Celta se tuvo que emplear para desviar a córner un potente lanzamiento lejano de Canales y los franceses replicaban enseguida mediante su capitán, Dimitri Payet, que lanzaba un golpe franco directo a las manos de Rui Silva.

Payet se fue haciendo con el control del juego a medida que transcurrían los minutos y de sus botas brotó un saque de esquina que esquina que Gigot cabeceó alto por muy poco, así como una acción individual en el área bética culminada con un pase de la muerte que interceptó Sabaly de forma providencial.

La segunda mitad tuvo un comienzo calcado a la primera, ya que no se había cumplido el minuto cuando una incomprensión entre los centrales franceses dejó a Sergio Canales con una posición franca en el área, si bien su disparo se marchó por encima del travesaño.

El Olympique fue más punzante en este periodo, en el que puso marcar con un tiro raso de Gerson que Dani Martín desvió con la punta de los dedos (min. 66) y con un testarazo que Bukambu, a puerta vacía, no acertó a enjaular (min. 81).

A tres minutos para el final, el conjunto galo encontró el premio a su persistencia gracias a Milik, que desvió a gol con un el muslo un pase atrás del español Pol Lirola, pero el Betis empató en la última jugada del encuentro mediante Rodri, que remató cruzado con la cabeza un excelente centro del veterano Joaquín.