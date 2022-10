Cree que merece ser el sustituto de Luis Enrique en la Selección

Tal y como venismos contando en LAOTRALIGA, pese a que Aitor Elizegi le ofreció renovar su contrato como entrenador del Athletic, el asturiano decidió poner punto y final a su etapa en el conjunto rojiblanco con la esperanza de relevar a Luis Enrique al frente de la Selección. El asturiano podría dejar ‘la Roja’ tras el Mundial de Qatar y Marcelino García Toral quiere estar libre hasta entonces, motivo por el que habría rechazado hacerse cargo del Sevilla y de otros equipos en las últimas fechas.

“Creo que nos merecemos un gran proyecto. Lo digo con toda la humildad y toda la modestia, pero es una vez vista la trayectoria. Tenemos una serie de ilusiones y si se cumplen, si llega el momento en el que estás en el lugar adecuado en el momento oportuno para que esa ilusión se convierta en realidad, pues fenomenal. Y si no surge, llegará el momento en que nos tengamos que replantear la situación. Pero ahora estamos en este periodo en que mis compañeros también pero, sobre todo yo, necesito tener esa ilusión de que ese momento va a llegar”, señalaba al respecto en una entrevista en Relevo.

La máxima ilusión de Marcelino es entrenar a la Selección

Cuestionado abiertamente por la posibilidad de relevar a Luis Enrique al frente de la Selección, Marcelino García Toral comentaba: “Es una ilusión entrenar a la Selección como la tiene cualquier entrenador español, que podría ser en muchos de los casos su máxima ilusión, como puede ser el mío. Pero la realidad dice que es una hipótesis ahora muy difícil de que se produzca. No me produce ningún desgaste, no me produce en ningún caso el estar esperando. Si surge ahora, el mes que viene o cuando sea una posibilidad de que el cuerpo técnico, porque decidimos todos, consideremos que es un reto bonito, ilusionante y el que realmente podemos creer que nos merecemos y que nos ilusiona, pues allí iremos. Si me dices: ¿te gustaría entrenar a la Selección antes de que dejes de ser entrenador?, pues te diría: sí, ésa es mi máxima ilusión. Antes de finalizar mi trayectoria como entrenador, tener esa posibilidad”.