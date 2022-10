Joao Félix lleva su enfado más allá y la lía en Twitter

Una de las imágenes que dejó el partido entre el Atlético de Madrid y el Brujas fue la del enfado de Joao Félix. El portugués calentó la banda durante la segunda mitad y, al ver como Simeone agotaba los cinco cambios, regresó molesto al banquillo tirando su peto al césped. Para colmo, Joao Félix la lió después en Twitter.

Y es que el futbolista de 22 años dio me gusta a un tuit de un aficionado del Benfica, su ex equipo, en el que decía: “Aquí eres respetado. Vuelve a casa”. Cabe señalar que Joao Félix ya se vio envuelto en una polémica similar el pasado mes de diciembre. Fue durante un encuentro con varios influencers en el que uno de ellos le cuestionó quién era el mejor entrenador, pregunta a la que se negó a responder con una sonrisa.

El tuit al que ha dado me gusta Joao Félix. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Simeone habló sobre Joao Félix en rueda de prensa

Tras el empate frente al Brujas, Simeone explicó por qué no había jugado ningún minuto Joao Félix: “Pensé Cunha a la derecha, Joao a la izquierda y Morata arriba, pero veía que ellos tenían fuerzas para salir al contragolpe, porque la necesidad nos estaba generando querer ganar el partido y atacar. Y entendía que la fortaleza en el medio campo nos podía generar más seguridad, ya que Griezmann empezaba a bajar su energía. En ese medio campo para atacar estaba muy bien, pero para sostenernos...”.

“Y entró Axel Witsel, salió bien, como lo que buscábamos, para seguir atacando, teniendo ocasiones, equilibrando para no perder el partido y quedarnos afuera de la Champions. Y en ese ida y vuelta de elección, tomé la decisión esa”, continuó el técnico argentino, que no vio “nada” del enfado de Joao Félix, que lanzó el peto en señal de disconformidad, y no tiene “nada que opinar” sobre ello.

Simeone eligió este miércoles a Ángel Correa y Antoine Griezmann como pareja de ataque. “Yo trato de seguir la forma de cada uno de ellos. Entendía que Antoine lo estamos poniendo de centrocampista y nos daba bastante en esa parte, pero él es segundo delantero, ve mejor que ninguno, tiene claridad, tiene juego y eso nos genera que pueda estar acompañado por un montón de futbolistas, siempre manteniendo el nivel que está teniendo ahora. Después están los Álvaro (Morata), Joao (Félix), Correa y Cunha, que pueden jugar entre ellos. Importa mucho el momento. Trato de agarrarme a lo que puedo percibir de lo que tiene cada uno en el momento del partido”, expuso.